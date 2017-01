O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, confirmou este xoves que mañá falará co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, sobre o futuro Centro de atención a persoas con diversidade funcional maiores de 21 anos (PROCAP) para Ourense.

Así manifestouno tras a reunión da xunta de voceiros solicitada polo PSOE e Ourense en Común a instancias dos pais que conforman a Plataforma PROCAP, que reclaman un centro terapéutico e ocupacional de xestión pública con capacidade entre 80 e 100 persoas.

A Plataforma convocou unha manifestación para o próximo dous de febreiro con obxectivo de reclamar o Executivo galego que acepte por escrito estas peticións.

"A única preocupación da oposición era saber se o alcalde vai acudir ou non" a esa manifestación, lamentou Jesús Vázquez, para quen existe unha "politización" en torno a esta cuestión.

Así o xustificou ao sinalar que "a ningún grupo político lle interesou coñecer qué pasos se están a dar e que puntos se están a traballar dende o goberno municipal" para a construción dese centro de atención a maiores con minusvalideces.

BUSCA DUN PUNTO DE DIÁLOGO

O alcalde reiterou "todo o seu apoio" aos pais, pero insistiu na súa intención de "buscar un punto de diálogo" entre as familias e a Consellería de Política Social.

Neste sentido, confirmou que este venres o centro PROCAP "será un dos temas a traballar" nunha reunión que manterá co presidente da Xunta, que é consciente de que "existe unha total predisposición" a falar cos pais.

Así, recordou que hai un mes o conselleiro "recolleu a luva" da plataforma para traballar nun novo proxecto e que existe un "compromiso verbal" de Rey Varela para "dar solucións ao longo deste mes".

Vázquez confirmou que na actualidade "se está a traballar en distintas opcións" e buscando "novas disponibilidades de terreo", xa que a situación presentada inicialmente non permite a oferta de tantas prazas como solicita a plataforma.

Respecto á reclamación dun servizo de xestión pública do centro Vázquez sinalou que pais e conselleiro "terán que falar e tratar", aínda que "hai un compromiso por parte da consellería para dar esa resposta en canto se poida levar a cabo".

O PSOE CUALIFICA DE "INACEPTABLE" A POSTURA DA XUNTA

Pola súa parte, o voceiro socialista, Ángel Vázquez Barquero, cualificou como "inaceptable" o xeito no que a Xunta tratou este proxecto para a cidade, como tamén considera "inaceptable que o alcalde non queira apoiar a manifestación" convocada pola plataforma PROCAP para a semana que vén.

Para o voceiro socialista é "sorprendente" que agora se informe de que os terreos onde se pretende desenvolver o proxecto "non dá para tantas camas", cando "quen fixo a proposta para construír neses terreos foi a Xunta.

"É evidente que dende o principio sabían que non se podían cumprir as peticións dos pais e que estiveron a enganar aos afectados todo este tempo", concluíu.

Dende o PSOE enténdese que os pais de mozos con diversidade funcional "se sintan enganados" porque no mes de setembro se alcanzou un acordo "que non é o que a Xunta pretende desenvolver".

Así, Barquero recordou que os pais reclaman un centro terapéutico ocupacional, mentres que "o proxecto que está enriba da mesa é só ocupacional"; e que ante a petición dun centro "como o de Lugo" con 80 ou 100 camas, a proposta da consellería de Política Social recolle "pouco máis de cincuenta".

DO NEGA POLITIZACIÓN DA PLATAFORMA

Para a voceiro de Democracia Ourensana, Laura Nóvoa, a negativa do alcalde a apoiar a manifestación da próxima semana "é máis do mesmo que a vai nos plenos" e que representa o apoio do edil a "un goberno galego do PP que non ofrece para Ourense o que necesita".

Dende DO criticouse que Política Social "pretenda facer aceptar un proxecto que non ten nada que ver" coas reivindicacións dos pais e lamentou que se "trate de politizar" á plataforma "cando dende un primeiro momento se desvinculou da política".

"Os pais non aceptaron e o conselleiro de Política Social e o alcalde tratan de dicir que é un tema que está politizado", considerou Nóvoa.

A voceiro de DO insistiu en que se o conselleiro ten interese en facer o centro que demanda a plataforma, "por que non se reúne coas familias e lles di que terán o que piden".

O ALCALDE NON APOIA AS FAMILIAS

Para Martiño Xosé Vázquez, voceiro de Ourense en Común, o alcalde "non apoia a reivindicación das familias e para desmarcarse emprega o argumento da politización".

Non obstante, o representante insistiu en que foron as familias as que solicitaron a xunta de voceiros para coñecer a situación do futuro centro para maiores con diversidade funcional e os que convocaron a manifestación de febreiro "polo seu descontento co labor da Xunta".