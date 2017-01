O novo número da revista Cuadrante aborda aspectos descoñecidos da vida e obra de Valle-Inclán

O trixésimo terceiro volume da revista semestral 'Cuadrante' bota nova luz sobre a figura de Ramón María del Valle-Inclán coa publicación de diversos aspectos biográficos ata agora descoñecidos e acerca de episodios como a viaxe que realizou a México en 1921, invitado polo Gobernador do Estado.

O novo número desta publicación ábrese cun estudio de Xaquín del Valle-Inclán, presidente da Asociación de Amigos de Valle-Inclán e neto do escritor, xunto cun conxunto de documentos de textos inéditos e semi inéditos da viaxe a México.

Entre outros documentos, tamén está unha opinión do autor sobre o contrato foral agrario galego e a tese de que Cristóbal Colón era de orixe galega.

A revista inclúe tamén unha achega teórica fundamental de Manuel F. Vieites para situar o teatro de Valle-Inclán no contexto do teatro occidental e universal; así como un escrito da filóloga de Costa Rica Olga Mesén, que aborda a significación e o simbolismo da luz e da escuridade na obra 'Luces de Bohemia'.

Diego Martínez, da Universidade de Córdoba, escribe un artigo centrado na relación fraternal entre o creador do esperpento e Xacinto Benavente, ademais de recoller o manuscrito ata agora descoñecido do prólogo que este último realiza para as 'Obras Completas' de Valle-Inclán.

Completan o volume o achegamento que realiza Manuel J. Santos aos lugares e á diversidade paisaxística que Valle-Inclán presenta nas 'Sonatas', xunto a un amplo traballo de José María Leal que se interna na época da chegada das factorías catalás a Vilanova.