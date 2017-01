Mayoral (Podemos) evita apoiar que Navantia constrúa corvetas para Arabia Saudí e advirte que aínda non hai contratos

O deputado de Podemos Rafael Mayoral eludiu apoiar a eventual construción de cinco corvetas para Arabia Saudí por parte da empresa pública Navantia, ao respecto do que manifestou que "cando estean os contratos enriba da mesa, se verá".

"De momento, o único que vimos é que, na última viaxe a este país, do único do que se está a falar é do contrato do AVE e dos problemas que están a ter de entrega, ata o que se coñece", dixo, ao respecto do que agregou que "o resto son especulacións". "Ninguén viu ese contrato e non temos realmente coñecemento de se existe, e en caso de existir, en qué condicións", apostilou.

As devanditas manifestacións realizounas o deputado no Congreso ás portas de Navantia Ferrol, instalacións navais que tivo ocasión de visitar en compañía da deputada de En Marea e ferrolana Yolanda Díaz.

Na súa visita á cidade naval, Mayoral reclamou que se poña "enriba da mesa" un plan industrial que vaia "moito máis alá que un contrato", xa que todo aquel que pense que o futuro desta empresa pasa por esa obra "non está a mirar o futuro da empresa e si a outras cousas".

O tamén avogado madrileño trasladou que coa presentación dun plan industrial se buscaría "que se nos garanta que esta é unha industria estratéxica para o noso país, que o Estado está comprometido para garantir a carga de traballo a futuro e que os mozos se empezan a incorporar aos estaleiros".

CONVENIO COLECTIVO

Pola súa parte Yolanda Díaz criticou que "o que teñen gañado os traballadores" nunha sentenza do Tribunal Supremo (TS), que invalida o IV Convenio Colectivo, "se cumpra".

Así, a representante de En Marea trasladou, e segundo conversacións mantida cos representantes sindicais, que "o Goberno parece que ten intención de negarse a implementar os incrementos salariais aos que os operarios teñen dereito".

Neste sentido, agregou que, "posiblemente, isto remate de novo xudicializado", e agregou que "os traballadores xa formularon protestas". "Nós como é obvio imos saír á rúa para apoialos", apostilou.

Díaz, ao igual que os comités de empresa de Navantia Fene e Ferrol, censurou que "a xestión desta compañía siga nas mans do señor Revuelta, en alusión ao presidente da compañía pública". Deste modo, sentenciou que "seguirán máis que en risco estes estaleiros, toda vez que o dato económico do último trimestre do pasado ano lógranse cifras ata agora nunca vistos, en canto a perdidas".