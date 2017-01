Feijóo cre que Hacienda debe reformular a norma que obriga a concellos a contratar tesoureiros

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considerou que o ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debe de reformular a norma que obriga aos concellos a contratar tesoureiros con habilitación nacional ao considerar que "ten un obxectivo correcto" pero "unha dimensión incorrecta".

Na rolda de prensa posterior á reunión semanal do seu Executivo, o xefe do Executivo autonómico considerou que esta norma derivou nun "problema" que "non se debería producir" porque, na súa opinión, "non se pode ditar unha disposición sabendo que é de moi difícil cumprimento".

"Eu comprendo cál era o obxectivo desta disposición que, cando se ditou, ante a situación de quebra de centenares de municipios en España, ante a necesidade de que a Hacienda estatal inxectase diñeiro a miles de municipios, se pedía unha profesionalización da tesouraría de cada concello", destacou.

Este feito, segundo indicou, "levou consigo á necesidade dun tesoureiro de habilitación nacional" pero, na súa opinión, a cuestión é que non hai "tantos tesoureiros de habilitación nacional como número de municipios ten España".

Por iso, considerou necesario "distinguir" a aqueles concellos dunha "carga presupostaria importante" e nos que é necesario un "funcionario específico para isto" doutros "de menor poboación e menor presuposto nos que con que haxa un tesoureiro habilitado e compartido sería razoable".

PROPOSTAS

Ante esta cuestión, conforme sinalou, aínda que a Xunta non ten "competencia ningunha ao respecto", se puxo en contacto coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para "intentar buscar algunha proposta polo menos para os concellos grandes".

Ademais, avanzou que a Administración autonómica se porá en contacto coas deputacións xa que "poden ter mecanismos" para habilitar tesoureiros en concellos agrupados". "É dicir, que un tesoureiro poida ir unha ou dúas veces á semana a municipios medianos para desbloquealos", indicou.

"Esta é unha lei cunha boa intención pero cunha dimensión incorrecta polo feito de esixir un tesoureiro con habilitación nacional en todos os municipios cando ninguén pode esixir cumprir algo que é imposible", insistiu.

HORARIO LABORAL DE 35 HORAS

Por outra banda, preguntado pola petición da Xunta de Castilla e León formulada ao Goberno para a recuperación da xornada laboral de 35 horas para os funcionarios e despois de que Andalucía aprobase este feito, Feijóo recordou que a normativa do Estado "é de obrigado cumprimento".

"Todos teñen que cumprir a normativa do Estado, ningunha administración pública pode implantar unha xornada laboral de 35 horas", indicou.

Neste sentido, diferenciou o feito de que o Goberno de Castilla e León "formulase unha solicitude para que se cambie esa normativa" mentres que no caso andaluz "se vai poñer a xornada de 35 horas". "Unha cousa é pedir que haxa un cambio e outra cousa é incumprir a lei", indicou.

Por iso, Feijóo criticou que "a política da Xunta de Andalucía" sexa de "feitos consumados" mentres que a de Castilla e León é "instar, de acordo cos sindicatos da Comunidade, unha modificación da xornada". "A miña opinión é que estas cousas se teñen que facer entre todos e para todos", indicou.