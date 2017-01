Fiscalía pide internar nun psiquiátrico ao home acusado de botar á súa muller pola ventá en Vigo

O fiscal acusou o varón que en outubro de 2015 supostamente botou á súa esposa pola ventá en Vigo, do homicidio da muller, e pediu que se lle impoña a medida de internamento en centro psiquiátrico penitenciario por tempo que non poderá exceder de 15 anos, ao aplicarlle a eximente completa de alienación mental.

Tal e como consta no escrito do Ministerio Público, sobre as 4,00 horas do 29 de outubro de 2015, Alberto José V.G., de 62 anos, mantivo unha forte discusión coa súa esposa, María José R.F., de 71 anos; e cando ela tratou de abandonar a vivenda, abalanzouse sobre ela para impedilo, arrastrándoa pola forza ata o cuarto do lavadoiro.

Alí, sostén que a levou a rastro ata unha ventá batente e "a empurrou con forza con ánimo de darlle morte". Así, "logrou tirala" dende unha altura duns 10 metros ata un patio interior entre edificios. Como consecuencia, a muller sufriu un importantes feridas que lle produciron un shock traumático que lle causou a morte sobre as 5,30 horas.

Por todo isto, o fiscal acusa o marido dun delito de homicidio con agravante de parentesco, se ben pide aplicar a eximente completa de alienación mental porque o home, no momento dos feitos e dende uns meses antes, estaba afectado por unha ideación delirante de dano/prexuízo de tipo persecutorio centrado na súa muller.

En concreto, "estaba convencido lle estaba envelenando para matalo e quedar co seu diñeiro, o que anulou as súas facultades cognitivas e volitivas á hora de matala". Por iso, solicita a súa libre absolución e que se lle impoña a medida de seguridade privativa de liberdade de internamento en centro psiquiátrico penitenciario por tempo que non poderá exceder de 15 anos.

Ademais, reclama que indemnice o fillo da muller -que no momento dos feitos tiña 49 anos- en 90.000 euros; e ao propietario do piso en 114,95 euros, importe que tivo que aboar para reparar a ventá que o acusado estragou ao "facer forza parar tirar a súa muller".