Colexios de Culleredo, Coristanco e Muros gañan os premios da Deputación sobre igualdade de xénero

Centros educativos dos municipios coruñeses de Culleredo, Coristanco e Muros gañaron os Premios 'Concepción Areal' da Deputación da Coruña en materia de igualdade de xénero.

Segundo informa o organismo provincial, os gañadores son o CRA Culleredo na modalidade de educación infantil; o CEIP Cana Rus, de Coristanco, e o IES Plurilingüe Fontexería de Muros.

No caso do primeiro centro, gañaron tras presentar un proxecto con actividades "para as distintas idades e con implicación do alumnado, o profesorado e as familias no proxecto", destaca o organismo provincial tras facer público o fallo.

No caso de educación primaria, o xurado recoñeceu a "orixinalidade" dun proxecto titulado 'Cambiando a perspectiva no rural'. En canto ao instituto de Muros premiado, subliña o feito de que se fale "claramente de feminismo" e que propoña actividades para desenvolver "con facilidade" polo alumnado.