PP ataca a política turística da Deputación mentres Caballero a eloxia e denuncia que a Xunta non fai promoción de Cíes

O grupo do PP na Deputación de Pontevedra criticou este xoves a política de promoción turística do goberno bipartito provincial, por falta dunha "estratexia clara e definida", e centrou os seus ataques no papel da presidenta, Carmela Silva, en Fitur 2017.

Os deputados provinciais Elena Muñoz, José Manuel Figueroa, e Ángel Moldes, apuntaron que a presidenta da Deputación "sorprendentemente" centrou a súa acción promocional no Camiño Portugués pola Costa, cando é unha ruta que "nunca interesou nin ao alcalde nin a ningún dos membros do goberno local".

De feito, denunciaron que o goberno de Abel Caballero mantén "bloqueado" ese camiño, e non colabora coa Xunta na súa sinalización no termo municipal.

Así mesmo, lamentaron que a Deputación ten "recursos" para levar a cabo promoción turística da provincia, pero están "mal utilizados", e criticaron accións levadas a cabo por Silva, como a presentación da ruta arquitectónica o pasado ano en Fitur, da que non se coñecen resultados e que "nin sequera está incluída na web de Turismo Rías Baixas".

CRÍTICAS DE CABALLERO Á XUNTA

Pola súa banda, o alcalde de Vigo respondeu a esas críticas atacando á Xunta, pola súa falta de apoio á promoción turística da cidade e, en concreto, á candidatura das illas Cíes como Patrimonio Ambiental. "É o segundo lugar máis visitado de Galicia, pero o desprezo da Xunta é total", constatou o rexedor, que esixiu ao goberno galego que faga promoción da cidade e as illas.

Tamén opinou sobre a acción promocional da Xunta en Fitur, referíndose á polémica sobre o vestiario dos bailarins que actuaron na feira. "Dá a impresión de que os traxes eran de Irlanda. Pero non me estraña que ascendan Irlanda e temas escoceses", ironizou.

Pola contra, felicitou á Deputación e a Carmela Silva pola súa formulación "espléndido" en Fitur e por facer unha promoción "de moito nivel" do Camiño Portugués pola Costa. "Esa parte do Camiño estaba esquecida e quen a puxo na axenda foi a Deputación", asegurou Caballero.