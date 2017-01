O secretario de Relación coa Sociedade Civil e Movementos Sociais de Podemos, Rafael Mayoral, asegurou que non descarta a existencia dun acordo entre as listas de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón de cara ao congreso de Vistalegre II, que se celebrará os días 11 e 12 do próximo mes de febreiro. "Non o descartamos", dixo.

Mayoral trasladou que nas últimas horas "se produciron amplos acordos entre os dous equipos" e afirmou que basicamente "coinciden en que a descentralización e democratización se basean en darlles a palabra aos inscritos e aos círculos". Con todo, tamén recoñeceu que "hai outras cuestións nas que non existen acordos, fundamentalmente coas caras máis coñecidas".

"Imos traballar pola posibilidade dun acordo e, como di Pablo Echenique, votaremos sen dramas, porque é o único xeito de resolver os problemas, con debate e coa decisión dos inscriptos", apostilou o tamén deputado no Congreso.

ALTERNATIVA

Mayoral abundou en que, tras o congreso de Vistalegre II, Podemos "sairá fortalecido, sen dúbida, e empurrando a construción dunha alternativa ao Partido Popular e á tripla alianza", en referencia ao PP, PSOE e C's.

Así, insistiu en que "haberá dous proxectos políticos: O de Rajoy, que é o dos recortes, dos axustes e a precariedade; e outro alternativo", que é o da posibilidade, que a xente teña emprego e a garantía dos dereitos sociais para os sectores populares do noso país".

O deputado madrileño tamén asegurou que, tras este congreso, Podemos "sairá máis fortalecido", grazas á "vontade" que están a atopar neste debate por parte de moita xente. "Hoxe é a forza alternativa á tripla alianza que sostén ao Partido Popular, que ademais lle están a bailar a auga, todo o contrario do que está a facer Podemos e os seus aliados", insistiu.

PACTOS E CONFLUENCIAS

A preguntas dos medios en Ferrol, a onde acudiu a realizar unha visita a Navantia, e sobre se o resultado de Vistalegre II podería influír en futuros pactos como o galego con En Marea, Mayoral remitiu a decisión dos inscritos e dos círculos.

"Serán os inscritos e os círculos os que decidirán que é o que ten que acontecer e cáles son os modelos de confluencias que se vaian articular nas próximas citas electorais. E baseado sempre no dereito a decidir", sentenciou.