Feijóo espera concretar o martes con Fomento un calendario para as estacións intermodais e o AVE

O titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, explicou que na reunión que manterá na tarde do próximo martes, día 31 de xaneiro, co ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, espera concretar un calendario para as estacións intermodais e falar sobre os prazos "concretos" da chegada do AVE a Galicia.

Así o explicou na rolda de prensa posterior á reunión do consello, na que explicou que "o pronunciamento do Goberno galego" sobre "o comprometido" será "en función dos datos" que obteña neste encontro.

Ao respecto, sinalou que lle "consta" que Fomento "está a intentar desbloquear os problemas que atopou despois dun ano practicamente de ausencia de xestión" como "consecuencia dun goberno en funcións" no que non poderían tomar "decisións de calado" como renovacións ou extincións de contratos. "Polo tanto, o martes imos coñecer o resultado", apuntou.

Sobre esta cuestión, Feijóo tamén subliñou que o seu Executivo "leva traballando varias semanas", especialmente en materia de intermodais. "Nós tamén temos que facer cousas para que cando o AVE chegue non chegue a estacións que non existen ou que non son correctamente dimensionar", indicou.

Por iso, destacou que a Xunta "ten moito traballo", como tamén o teñen os concellos afectados e ADIF, que "ten que facilitar a execución das estacións intermodais compatibles coas do ferrocarril".

CORNIXA CANTÁBRICA

Por outra banda, preguntado polo respaldo do Goberno asturiano a un tren transcantábrico de ancho internacional pedido por presidentes de autoridades portuarias do norte de España, Feijóo considerou que esta proposta "merece unha reflexión e un estudio" dado que a cornixa cantábrica "sempre tivo un problema" de conexións e "é a segunda prioridade para Galicia" despois da conexión coa Meseta.

Con todo, tras asegurar que a Comunidade galega ten que ter "posibilidades de transportar mercadorías" e viaxeiros con esta zona e que "FEVE é unha oportunidade de infraestruturas que están aí dende hai moitas décadas", deixou claro que "facer un tren de alta velocidade transcantábrico sen rematar o tren de alta velocidade que hai en execución co resto de España" é un proxecto "moi ambicioso".