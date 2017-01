A Xunta aboará en marzo e abril axudas pendentes de PAC e haberá 190 millóns en 2017-18 para 33.000 persoas

A Xunta aboará "entre marzo e abril" os pagamentos pendentes da Política Agrícola Común (PAC) da campaña 2016-2017, mentres que para o período 2017-2018 haberá preto de 190 millóns para 33.000 beneficiarios.

Diso informou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras a reunión do consello. O Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) aboou uns 102,7 millóns de euros (un 57% máis ao efectuado en 2015) a preto de 26.000 beneficiarios en concepto de anticipo da PAC do exercicio 2016-2017.

Así, a Xunta asegura que os pagamentos pendentes se farán efectivos cando se completen os controis sobre o terreo e os administrativos, que se estiman nun prazo aproximado de dous meses.

Deste modo, "entre marzo e abril" cobrarán as axudas o "cen por cento" dos perceptores da campaña 2016-2017, "salvo que a Unión Europea pida algunha comprobación adicional nalgún expediente concreto" ou non conte coa documentación que se esixe. O período legalmente establecido finaliza o 30 de xuño.

CAMPAÑA 2017-2018

Pola súa banda, o próximo 1 de febreiro está prevista a publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG) a orde reguladora dos pagamentos por parte do Fogga, que depende da Consellería de Medio Rural, segundo un informe presentado este xoves no conselo.

En concreto, trátase dos pagamentos directos da PAC e das medidas agroambientales de desenvolvemento rural. Tamén se recolle a axuda excepcional ao sector lácteo cun carácter compensatorio sobre a proporción das perdas de produtores.

Esta convocatoria de axudas publicarase no primeiro día do prazo legalmente previsto, de forma que Galicia será unha das poucas comunidades que cumpran esa previsión. O cen por cento das solicitudes tramitaranse de forma telemática.

TRASPASO DE MONTES A CONCELLOS

Noutra orde de cousas, o Goberno galego poderá traspasar a xestión dos montes de utilidade pública aos concellos que o soliciten.

O Consello da Xunta deu o visto e place ao inicio da tramitación do anteproxecto do decreto polo que se regulará este procedemento.

Actualmente, hai 85 montes no catálogo de utilidade pública, que supoñen unhas 200.000 hectáreas, dos cales catro son de titularidad autonómica e o resto de concellos ou entidades locais menores.

Deste modo, comeza o proceso para que sexan as entidades locais as encargadas de explotar e coidar os seus terreos, sen mediación de Medio Rural como acontecía ata agora. A Xunta asegura que xa hai concellos interesados neste trámite que, unha vez entre en vigor a normativa, poderán solicitar o seu traspaso. Este proceso podería tardar uns seis meses.