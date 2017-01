O abandono escolar temperán sitúase no 15,2% en Galicia a finais de 2016

A taxa de abandono escolar temperán situouse no 15,2 por cento na comunidade galega ao termo do ano 2016, o que supón unha redución de 1,8 puntos respecto ao ano anterior e 3,8 menos que a media española.

Os datos, que se extraen da Enquisa de Poboación Activa (EPA) publicada este xoves 26 de xaneiro, reflicten que Galicia "roza o obxectivo do 15% marcado pola UE na Estratexia, Educación e Formación para o ano 2020", confirmando "a forte baixada" de este indicador dende o ano 2009, cando ascendía a unha media do 25,8%.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria celebra os datos, que enmarca "nos bos resultados alcanzados en estudios internacionais", como o informe PISA, onde a comunidade galega obtivo "os mellores resultados da súa historia, por enriba da media de España e da OCDE nas tres competencias avaliadas.

"Estes éxitos do sistema educativo galego son froito do excelente traballo de docentes, equipos directivos e do conxunto da comunidade educativa", destacou, ademais das políticas postas en marcha "nestes últimos sete anos".

A taxa marcou unha nova marca en España ao situarse no 18,98% ao termo de 2016, segundo informou o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Isto supón un descenso de 12,7 puntos dende 2008, cando chegou a alcanzar o 31,7%.

No que se refire a comunidades autónomas, País Vasco (7,9%), Cantabria (8,6%) e Navarra (13,4%) son as que teñen unha menor taxa de abandono escolar temperán en 2016. Séguelles a Comunidade de Madrid (14,6%), Galicia (15,2), Asturias (16,6%), Castilla e León (17,3%), La Rioja (17,8%), Cataluña (18%) e Canarias (18,9%).

Por debaixo da media nacional, sitúase Aragón (19,1%), Comunidade Valenciana (20,2%), Extremadura (20,4%), a cidade autónoma de Ceuta (21,5%), Castilla La Mancha (23,2%), Melilla (24,4%), Murcia (26,4%) e Baleares (26,8%).