Convocada para o 1 de febreiro unha nova reunión do comité de seguimento da nova Cidade da Xustiza de Vigo

A Xunta de Galicia anunciou este xoves a convocatoria da segunda reunión do comité de seguemento do proxecto da nova Cidade da Xustiza de Vigo, que terá lugar o próximo 1 de febreiro ás 10.30 horas na delegación do goberno galego na cidade olívica.

Nese órgano están integrados representantes da Xunta, do Concello de Vigo, axentes do mundo da xudicatura, arquitectos, e o gañador do concurso, o arquitecto Alfonso Penela.

O goberno galego apostou porque este segundo atopa permita avanzar no proxecto das novas instalacións xudiciais, que se situarán no edificio do antigo Hospital Xeral, e que se faga coa "máxima participación" de todos os sectores implicados "dende o primeiro momento".

O arquitecto Alfonso Penela ten ata o próximo mes de marzo para ter redactado o proxecto definitivo de rehabilitación do antigo edificio sanitario, na que a Xunta ten previsto investir uns 25 millóns de euros.