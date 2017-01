Cañete promete a Feijóo que trasladará en Europa o interese da Xunta por que a demografía conte ao repartir fondos

O comisario europeo de Acción polo Clima e Enerxía, Miguel Arias Cañete, comprometeuse ante o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a trasladar á súa homóloga encargada da Política Rexional en Europa "a inquietude" do Goberno galego por que o factor demográfico sexa tido en conta en futuras reparticións de fondos comunitarios.

A petición fíxolla Feijóo nun encontro dunha hora no Pazo de Raxoi, coñecedor de que esta non é a súa responsabilidade directa. Cañete, de feito, comentou que, aínda que este asunto non é da súa competencia, levará esta demanda ao seu colega a comisaria Corina Cretu.

O titular do Executivo autonómico tamén aproveitou esta reunión, coincidindo coa participación de Cañete nuns diálogos coa cidadanía en Santiago de Compostela, para solicitar o compromiso do comisario para buscar fórmulas e que Galicia poida acudir ao 'plan Juncker'.

En concreto, Feijóo referiuse á posibilidade de recibir inversión "para financiar proxectos colectivos" en vivendas, edificios públicos e zonas territoriais, por exemplo, "para cambiar instalacións eléctricas convencionais por renovables con menor custo e consumo". "O comisario axudounos para buscar proxectos interesantes", sinalou.

Ao respecto, o comisario apuntou que para iso é preciso facer grandes proxectos aglutinados en plataformas e falou dun precedente en Francia. "A idea é mobilizar investimentos que xeran moitísimo emprego, xa que son levadas adiante por pequenas e medianas empresas e se pode impulsar o sector da construción", dixo.

EXPEDIENTE DE FINSA

Na súa intervención, o presidente galego tamén se referiu ao "interese lexítimo polo expediente" que presentou Finsa ante a Comisión, e instou a que esta "o estude co interese que require e avalando a súa relevancia estratéxica".

Este expediente tamén se enmarca no coñecido como 'plan Juncker', pero dentro do apartado correspondente a empresas privadas. A madeireira opta a 50 millóns de euros do banco europeo de investimentos (BEI) para mobilizar un total de 110 millóns.

GAS NATURAL LICUADO

No seu discurso, que precedeu o de Cañete, o xefe do Goberno autonómico pediu "respaldo" ás posibilidades de Galicia en materia de gas natural licuado, coa aspiración de converter a comunidade nun 'hub' do noroeste peninsular e tendo en conta que a súa flota pesqueira é "a primeira" da Unión Europea.

Neste sentido, sinalou á conexión con Portugal para que Galicia "deixe de ser unha illa con conexión tamén por terra", de forma que o gas de Reganosa "se poida introducir nos sistemas loxísticos ibéricos".

Sobre este tema pronunciouse o comisario despois ao resaltar que as "preocupacións" da comunidade galega e Europa "coinciden" nunha aposta polo gas natural licuado para unha maior "independencia enerxética".

Indicou que a interconexión é tamén un dos intereses de Europa e valorou que Galicia "está moi ben posicionada xeograficamente" para este propósito debido aos seus portos.

ESTRATEXIA DO CAMBIO CLIMÁTICO

A estratexia galega do cambio climático e a súa presentación en 2017 foi outro dos asuntos tratados. Feijóo indicou a intención de trasladala ao comisario a finais de ano "para que no horizonte do estado español e da Unión Europea a proposta de Galicia estea xa pechada nos prazos previstos".

Acerca deste extremo, o comisario Cañete deu o "parabén" ao titular da Xunta pola súa "anticipación" e á comunidade por estar a "ser pioneira, avanzada e responsable", algo que cualificou de "fundamental".

CELTA E CHUVIA

Nunha xornada na que volveu despois de semanas a chuvia a Galicia, aínda que de forma "tímida", Feijóo chanceou con que este feito coincidise coa visita do comisario.

Pola súa banda, Cañete felicitou o mandatario autonómico polo empate que logrou este mércores o Celta contra o Real Madrid, que clasifica o equipo de Vigo para as semifinais da Copa do Rei.