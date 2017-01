Varios membros de Galiza Nova, organización vinculada ao BNG, colgaron unha pancarta en contra da "especulación" co antigo hospital de Galeras, que a Universidade de Santiago de Compostela (USC) vendeu a Asteriscos Real Estate S.L., empresa que fixo un primeiro pagamento (do 50%) por valor de 3.597.805 euros.

Nun proceso de poxa pública, esta sociedade presentou unha oferta por valor de 7.195.610 euros. Segundo o contrato de compra-venda, dentro de dous anos, o 20 de xaneiro de 2019, a USC recibirá o 50 por cento restante do prezo máis un incremento equivalente ao interese legal do diñeiro.

No contrato, que se asinou o pasado venres día 20, acórdase tamén que, no caso de non se realizar o pagamento do segundo prazo na data indicada, a USC recuperaría a titularidade do inmoble retendo, en condición de penalización, un 5 por cento da cantidade desembolsada no primeiro.

Case unha semana despois de que se formalizase o contrato, un grupo de algo menos dunha decena de novos de Galiza Nova colgou a media tarde deste xoves unha pancarta na que se pode ler 'Non á especulación urbanística. O hospital vello para uso social'.