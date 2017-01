A competencia entre especies de microalgas importa na formación de mareas vermellas, segundo un estudio do IEO

Investigadores do Instituto Español de Oceanografía (IEO) no Centro Oceanográfico de Vigo publicaron un estudio no que analizan as relacións entre varias especies de microalgas tóxicas e non tóxicas, polo que concluíron que a competencia entre as distintas especies de microalgas "xoga un papel importante na formación de mareas vermellas".

O estudio, realizado a partir de mostras recollidas en augas de Canarias, consistiu en xuntar catro especies de dous en dous e observar os efectos desta convivencia, comparando o seu comportamento co que terían por separado. Con iso, comprobouse que as interaccións eran "positivas e negativas segundo o caso".

Así, entre os efectos positivos foi, nunha das especies, a capacidade de adherirse ao substrato; mentres que como efectos negativos a curto prazo noutra especie se detectou un atraso no movemento e diminución da mobilidade, e noutra a lise en células.

"Todos estes resultados poñen de manifesto a guerra interna que se leva a cabo en comunidades de dinoflaxelados e resalta a importancia do estudio das interaccións entre especies á hora de controlar a dinámica de floracións de microalgas en ecosistemas mariños", subliñou a investigadora e primeira autora do traballo, María García-Portela.