O maxistrado José Luis Seoane asume o seu terceiro mandato como presidente da Audiencia da Coruña

O presidente da Audiencia Provincial da Coruña, José Luis Seoane Spiegelberg, tomou posesión do seu cargo nun acto celebrado no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) coa presenza do presidente do alto tribunal galego, Miguel Ángel Cadenas, entre outros representantes do ámbito xudicial.

Spiegelberg, que afronta o seu terceiro mandato como presidente da Audiencia da Coruña, foi reelixido polo Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) en decembro do ano pasado. O seu primeiro nomeamento á fronte deste organismo tivo lugar en outubro de 2006. Dous anos despois, foi membro da Comisión Permanente da Sala de Goberno do TSXG.

O presidente da Audiencia da Coruña ingresou na carreira xudicial en 1981, sendo os seus primeiros destinos xudiciais os xulgados de primeira instancia e instrución de Martos (Jaén) e de Cambados (Pontevedra).

Ascendeu a categoría de maxistrado en 1983, exercendo con posterioridade en Gijón. De 1990 a 1997 foi maxistrado da Sección Primeira da Audiencia Provincial da Coruña e dende 1997 a 2006, presidente da Sección Cuarta da mesma Audiencia.