22 millóns para fomentar a contratación de 2.000 parados

O Goberno galego destinará 22 millóns de euros á contratación de 2.000 persoas desempregadas a través de talleres e unidades formativas na empresa, dous programas que combinan formación cun contrato de traballo. Diso informou este xoves o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na rolda de prensa posterior á reunión do consello e despois de que o mércores avanzase no pleno do Parlamento que o seu Executivo aprobaría esta contía para políticas activas de emprego, con especial atención aos mozos.

Ofician do Servicio Público de Emprego, onde se tramitan as axudas do paro, en Pontevedra | Fonte: Adrián Estévez wikimedia

Segundo explicou o titular do Goberno galego, a Administración autonómica destinará 20,5 millóns de euros aos talleres de emprego, case "un 50% máis que na convocatoria pasada". Este programa busca mellorar a ocupabilidade dos desempregados mediante a realización de obras ou a prestación de servizos de interese xeral ou social.

Ao igual que en 2016, se inclúen talleres de emprego específicos para os menores de 30 anos a través do Sistema de garantía xuvenil e, como novidade, este ano amplíase a duración do contrato ata os nove meses.

O presidente da Xunta destacou que con esta iniciativa poderán beneficiarse unhas "1.600 persoas", das que terán preferencia os beneficiarios da Renda de Integración Social de Galicia (Risga), as vítimas de violencia de xénero, os parados de longa duración, os maiores de 45 anos, os alumnos que carezan de títulos universitarios ou de FP de grao superior, así como as persoas con minusvalidez ou en risco de exclusión.

UNIDADES FORMATIVAS

Así mesmo, a Xunta destinará 1,5 millóns á posta en marcha das unhas 30 unidades formativas en empresas, unha iniciativa da que prevé que se beneficien "uns 450 alumnos". Con todo, o Goberno galego explicou que o presuposto é ampliable para atender todas as solicitudes sempre que cumpran cos requisitos establecidos.

Con esta actuación, o Executivo autonómico financia o "100% da formación das empresas" que, pola súa banda, deberán contratar a un mínimo do 60% dos participantes. Ademais, segundo destacou Feijóo, "aquelas compañías que superen este mínimo de inserción laboral contarán con incentivos da Xunta para a contratación, que poden chegar aos 9.000 euros no caso dun contrato indefinido".

Entre os retos da Axenda 20 para o Emprego, a folla de ruta do Goberno galego na que se enmarcan estas actuacións, destacan a creación de 80.000 novos postos de traballo ata 2020, recordou o presidente galego.

PROXECTOS PILOTO EN PEMES

Por outra banda, en materia económica, o máximo mandatario autonómico tamén informou de que a Consellería de Economía e Emprego activará a segunda edición de Concurso de Ideas Industria 4.0, dotada con catro millóns de euros.

Con esta iniciativa o Goberno galego prevé mobilizar 10 millóns de euros en seis proxectos piloto nos cales participarán unhas 50 pequenas e medianas empresas (pemes) galegas.

Destas seis novas iniciativas colectivas, catro estarán centradas en implantar a fábrica intelixente en sectores estratéxicos da economía galega.