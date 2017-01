Os Bolechas estrean vídeo para ensinarnos a reciclar

Os Bolechas, a popular banda deseñada de Pepe Carreiro que edita Bolanda, lanzaron este mes un vídeo para concienciar aos máis cativos da importancia das “tres R”: reducir, reutilizar e reciclar.

Os Bolechas no seu vídeo sobre reciclaxe | Fonte: sogama.es

Realizado en colaboración coa Sociedade Galega do Medio Ambiente, “Os tres erres” é un vídeo educativo no que participan os irmáns Bolechas, que deben demostrar os seus coñecementos sobre xestión sostible do lixo e por que é tan importante para o planeta logralo. Ademais, os bonecos dan moitos consellos moi sinxelos para pór en práctica cada día eses tres erres nas nosas casas.

A web dos Bolechas inclúe unha gran cantidade de xogos e material educativo en galego. Uns recursos moi útiles para pais, nais e educadores; dado que non é nada doado atopar na rede contidos deste tipo na lingua propia do país, ao contrario do que sucede noutros idiomas.

Así, ademais de aprender sobre o tratamento dos residuos, podemos descubrir xogos e material didáctico sobre temas como, entre outros, como evitar accidentes de circulación, hixiene bucal, actividades para a estimulación da memoria, coñecemento do medio, etc.