Sanidade replica ao BNG que a consellería garante a prestación do transporte sanitario urxente e programado

A Consellería de Sanidade asegura que garante a prestación do transporte sanitario urxente e programado, tras as críticas realizadas polo BNG, que denuncia que as empresas "manexan ao seu antollo" este servizo "esencial".

A través dun comunicado, o departamento autonómico replica explicando que a prestación do servizo sanitario non urxente se establece en Galicia a través dunha orde de 2001 e subliña que esta normativa "é a que se vén aplicando" dende a súa aprobación.

A necesidade de desprazamento do paciente en vehículo sanitario, engade, "será indicada polo facultativo responsable do paciente ou ben pola inspección de servizos sanitarios".

Ademais, por outra banda, apunta que a orde de 2001 recolle, para aqueles pacientes que non precisen transporte sanitario e necesiten tratamento de diálise, rehabilitación, quimioterapia e radioterapia, ou outros tipos de tratamentos que necesiten un número de desprazamentos igual ou superior a oito viaxes en períodos de 30 días, que "os gastos orixinados polos traslados serán asumidos polo Sergas, facendo un reintegro de gastos en función da quilometraxe, de realizarse en transporte privado".

O Sergas tamén especifica a documentación necesaria para solicitar o reintegro de gastos dos desprazamentos, indica. Así mesmo, figura a que haberá que presentar en caso de empregar un vehículo propio.

LICITACIÓN ATA 2020

Sanidade expón, maiores, que conta con concertos para a prestación de servizos de transporte sanitario non urxente e secundario urxente de hospitais na comunidade autónoma.

Estes convenios, destaca, regulan as prestacións do servizo que implica o desprazamento do paciente ao centro sanitario cando as condicións clínicas así o requiran, e tamén o desprazamento do paciente cando a súa imposibilidade física ou outras causas médicas lle impidan ou incapaciten para desprazarse ao centro sanitario ou ao seu domicilio mediante os medios ordinarios de transporte.

Ao respecto, o Consello da Xunta autorizou en abril do pasado ano a contratación do servizo de transporte sanitario non urxente e o hospitalario urxente do Sergas cun presuposto máximo de licitación duns 79,49 millóns. O contrato distribúese en catro anualidades completas, ata 2020.

"Con esta medida garantirase a prestación de servizos de transporte sanitario aos pacientes beneficiarios da Seguridade Social protexidos polo Sergas, que deberá ser accesible ás persoas con minusvalidez, a situación da cal lles impida desprazarse nos medios ordinarios de transporte", conclúe a nota da consellería.