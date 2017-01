Arquivado o caso das depuradoras da Deputación de Ourense

O xulgado de instrución número 2 de Ourense decretou o "sobresemento provisional e arquivo das actuacións" no caso que investigaba a adxudicación por parte da Deputación á empresa Solucións Ambientais e Augas (SMA) a instalación dun centenar de depuradoras en pequenos pobos do rural da provincia "por non resultar debidamente acreditados os feitos".

Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) este xoves, o xuíz recorda no auto que o único investigado na causa é J.B.V., enxeñeiro xefe da Deputación de Ourense na data en que se efectuaron as contratacións investigadas e que, ademais "foi quen redactou o prego de licitación e as condicións técnicas que haberían de reunir as plantas depuradoras".

"Tal precisión resulta relevante (indica o maxistrado) na medida en que, tal e como sostén o Ministerio fiscal, se considera que respecto aos delitos de tráfico de influencias e fraude de subvencións", a causa estaría prescrita.

E é que "tratándose de feitos acontecidos no ano 2003-2004, non se dirixiu o procedemento contra outra persoa que non sexa a enxeñeira xefe da Deputación Provincial, sen que polo demais poida imputarse a unha persoa concreta, xa sexa autoridade ou funcionario público da Deputación, ou particular, en concreto das empresas adxudicatarias, exercer influencia sobre el mesmo ou outra autoridade ou funcionario co fin de conseguir a adxudicación dos contratos ou na redacción dos pregos de condicións técnicas".

Tamén se consideran prescritos, respecto aos concretos feitos imputados ao investigado, os delitos de falsidade documental, relativos ás certificacións do mes de xaneiro de 2004 e fraude de subvencións.

Este caso foi reaberto despois de que a Audiencia Provincial de Ourense revogase en 2015 o arquivo da causa das depuradoras da Deputación provincial, porque consideraba que a investigación desenvolvida polo xuíz instrutor "foi escasa", ademais doutros argumentos explicados nun auto que non admitía recurso e que ordenaba "seguir" a instrución con novos testemuños.

SEN INTENCIÓN DE FAVORECER A EMPRESA

A causa xudicial das depuradoras responde á denuncia de PSOE e BNG da Deputación. Baseouse na investigación desenvolvida pola Oficina Europea de Loita antifraude (Olaf) sobre o uso dos 10,12 millóns de euros de fondos Feder destinados entre 2003 e 2004 á instalación de depuradoras compactas en pequenos núcleos de poboación de Ourense e norte de Portugal.

A Olaf detectou no seu momento posibles indicios penais na contratación de depuradoras e certificadores dos proxectos 'Daredo' e 'Deputrans'. Así, alertaba de que se incumpría a normativa para as contratacións públicas e supuxeron o acceso da empresa a información confidencial, entre outras irregularidades.

En relación ás conclusións dos técnicos da Oficina de Loita antifraude da UE (OLAF), este auto indica nos fundamentos de dereito que non se viron corroboradas polo resto de probas, "declaracións testificais practicadas en autos, en especial, a dos técnicos ou empregados da propia Deputación Provincial e dos representantes doutras empresas que participaron no concurso", polo que o xuíz conclúe que non quedou acreditada "unha vinculación coa empresa adxudicataria ou indicios serios e concretos da intención de favorecer a empresa SMA".

Sobre os contratos de asistencias técnicas do proxecto Daredo, sostense no auto que das dilixencias practicadas "resulta plenamente plausible que a variación nas datas das certificacións de xaneiro de 2004 ben puidese deberse a un simple erro, tal e como argumenta de forma profusa e coherente a parte investigada no seu escrito do 10 de novembro de 2016, de forma que non constitúe título abondo de imputación nin cabe apreciar falsidade documental".

"En consecuencia (finaliza a resolución) procede decretar o sobresemento provisional, por non resultar indicios abondos contra o investigado" e "prescrición de parte dos feitos delituosos". O auto é recurrible.