Suspendida a obra da bancada de Río en Balaídos por un recurso da Asociación en Defensa de Vigo

O Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais (TACRC), dependente do Ministerio de Hacienda e Administracións Públicas, suspendeu cautelarmente o procedemento das obras de reforma da bancada de Río no estadio vigués de Balaídos, en tanto resolve un recurso interposto pola Asociación en Defensa de Vigo, ADEVigo.

O goberno municipal de Vigo fixo público un comunicado este xoves no que asegura que as obras de reforma do estadio municipal de Balaídos "continuarán" a pesar do recurso e acusou esta asociación de ser "próxima ao PP" e de tratar de "boicotear" o proxecto de reforma "histórica" do estadio, ao solicitar ao TACRC a paralización dos traballos utilizando "argumentos falaces".

"O Concello de Vigo mantén o seu compromiso total coa reforma desta infraestrutura", sinalou o goberno vigués, que asegura que as obras continuarán porque, "o máis importante" que é o presuposto, está garantido polo Concello e a Deputación de Pontevedra.

Así mesmo, criticou que o PP "a través dunha suposta asociación", intenta "paralizar a acción da cidade", tratando de atrasar, neste caso, a reforma da bancada de Río. "Volverán fracasar e seguirémoslles esixindo responsabilidades ao PP de Vigo e ao PP de Galicia", incidiu.

ASOCIACIÓN

Pola súa banda, fontes de ADEVigo consultadas por Europa Press negaron tallantemente as acusacións do goberno local sobre a súa proximidade política, e recordaron que a organización conta, na súa directiva, con persoas de diferentes sensibilidades, entre as que están que fose alcalde do PSOE, Carlos Príncipe; a ex concelleiro do PP, Teresa Cendón; Óscar Lomba, vinculado actualmente a Podemos; ou o xornalista Manuel Orío.

A asociación confirmou a presentación deste recurso ante o TACRC despois de que o Concello olívico rexeitase un recurso de reposición, e insistiu nos seus argumentos.

Así, tal e como sinalou no seu día, sostén que o goberno non pode "dispoñer un gasto de máis de seis millóns de euros" (o custo da obra de reforma da bancada de Río), cando hai necesidades "máis urxentes" na cidade; que "non existe unha soa referencia á necesidade das obras, a súa urxencia, ou a súa xustificación"; e que as obras "quedan moi lonxe dos criterios de necesidade, eficacia e servizo aos intereses xerais", entre outras cuestións.