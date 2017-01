Unanimidade do pleno municipal para retirar a distinción de ferrolano do ano a José Luis Pego

O pleno do Concello de Ferrol aprobou por unanimidade a retirada da distinción de ferrolano do ano a José Luis Pego, actualmente en prisión, cumprindo unha sentenza da Audiencia Nacional (AN), conxuntamente con outros exdirectivos de Novacaixagalicia polas súas xubilacións millonarias.

A distinción de ferrolano do ano fóralle concedida a Pego en decembro do ano 2008, durante outra sesión plenaria ordinaria do Concello de Ferrol, cando ocupaba a dirección xeral de Caixanova e a Alcaldía desta cidade a ostentaba Vicente Irisarri (PSOE). Foi aprobada por aquel entón tamén por unanimidade a concesión desta distinción por todos os grupos.

Na sesión deste xoves, que se desenvolveu dende as 19,00 horas, os cinco grupos con representación no pleno, PP, FeC, PSOE, BNG, 's e as dous edís do grupo dos non adscritos, emitiron o seu voto afirmativo á devandita retirada, tras debater previamente, o pasado luns, 23 de xaneiro, esta cuestión nunha xunta de voceiros.

DESPEDIDA

Nesta sesión tamén se fixo efectiva a renuncia de Guillermo Evia como edil do grupo municipal do Partido Popular. "Foi unha honra e un privilexio traballar por e para a miña cidade, Ferrol,", asegurou na súa despedida.

Así mesmo, Evia mostrou o seu agradecemento "tanto a Juan Juncal e a José Manuel Rey", por "permitirlle traballar para Ferrol e os ferrolanos".

Tamén pediu "perdón polos erros cometidos" e se nalgún momento molestou alguén, ao mesmo tempo que agradeceu: "O esforzo dos funcionarios deste Concello cos que tiven a sorte de traballar, especialmente durante o período 2011-2015".

En canto aos que foron ata hoxe os seus compañeiros pediulles: "Un esforzo para rebaixar o clima de crispación que ultimamente estamos a transmitir e que impere o diálogo e o respecto mutuo".

Finalmente, agradeceu aos seus compañeiros de partido a súa "colaboración e paciencia". "O Meu compromiso con Ferrol e cos ferrolanos seguireino mantendo como non pode ser doutra forma", asevera.