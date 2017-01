The Wave Pictures presenta o seu novo disco esta fin de semana en Vigo, A Coruña e Ourense

O trío londiniense The Wave Pictures presenta o seu novo disco 'Bamboo Diner in the Rain' esta fin de semana en Galicia, concretamente o venres en Vigo, o sábado na Coruña e o domingo en Ourense, todo iso no marco do ciclo Son Estrella Galicia.

O concerto en Vigo será ás 23,30 horas do venres na Iguana Club; na Coruña empezará ás 22,30 horas do sábado en Mardi Gras; e en Ourense será ás 20,00 horas no Café Pop & Torgal. As entradas están á venda en Discos Elepé, Discos Portobello e Ticketea, por 10 euros -- oferta limitada -- en Vigo e A Coruña e dende 14 euros en Ourense.

The Wave Pictures chega a Galicia para presentar o seu novo disco, que, con sons blues e de guitarra e instrumentais 'American Primitive', reflexa ao grupo "loitando contra a apocalipse da música robótica".

"Fixemos o posible por construír unha ponte entre a música que amamos e a xente que non podemos evitar ser, poñendo un poquito de espírito humano na gravación", comenta Dave Tattersall (guitarra e voces).

Estes concertos do grupo londiniense inclúense na oitava edición do ciclo SON Estrella Galicia, que "mantén a súa aposta pola música alternativa: Aquela que mestura estilos diversos, fusiona xéneros e crea tendencia sen esquecer os clásicos"; e que conta con máis de 150 concertos en 16 cidades.