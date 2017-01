As vendas do comercio minorista galego creceron un 3,7% en 2016 e o emprego aumentou un 1,3%

O comercio minorista de Galicia pechou 2016 cun aumento de vendas do 3,7% respecto a 2015, nun ano no que o emprego tamén se incrementou un 1,3%, segundo os datos publicados este venres polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Así, Galicia mantense en 2016 na senda positiva despois do crecemento do 4,5% experimentado en 2015, acontecido tras sete anos sen facelo. En 2014, as vendas mantivéranse invariables (0,0%), en 2013 (-4,9%), en 2012 (-5%), en 2011 (-6,5%), 2010 (-0,4%), en 2009 (-2,1%) e en 2008 (-5,7%).

Respecto ao emprego, tamén volve subir ao igual que en 2015, tras tres anos en negativo. En 2014 (-0,4%), en 2013 (-2,8%) e en 2012 (-1,3%). O crecemento galego en vendas sitúase ao nivel da media nacional tamén no 3,7% mentres que o emprego creceu lixeiramente por debaixo da media do Estado, que foi do 1,7%

No tocante á comparación do mes decembro co mesmo mes de 2015, Galicia ten un aumento do 1,4 en vendas, e do 1,8% do emprego, ao nivel da media española.

DATOS ESTATAIS

A nivel nacional, o comercio minorista rexistrou en 2016 o seu terceiro aumento anual consecutivo de vendas e de emprego, con avances do 3,7% e do 1,7%, respectivamente, en relación ao exercicio anterior.

O incremento das vendas logrado é 2016 é o máis alto dende o inicio da serie, en 2002. En 2014 a facturación do comercio minorista avanzou un 0,9%, mentres que en 2015 o repunte foi do 3,6%, unha décima menos que en 2016.

En todos os anos do período 2008-2013, coincidentes coa crise económica, a facturación e o emprego do sector rexistrou taxas negativas. No caso das vendas, o maior retroceso experimentouse en 2012, cando caeron un 7%, mentres que no caso do emprego, o peor ano foi 2009, exercicio no que a ocupación se afundiu en torno a un 4%.

No último mes de 2016, as vendas do comercio polo miúdo experimentaron un repunte do 0,9% respecto ao mesmo mes de 2015, tres puntos menos que en novembro, encadeando así 28 meses consecutivos de alzas interanuais.

Eliminados os efectos estacionais e de calendario, a facturación do comercio minorista aumentou un 3,6% no conxunto de 2016 e un 2,9% en decembro en taxa interanual, taxa tres décimas inferior á novembro de 2016.