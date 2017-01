Localizan ferida dentro do seu vehículo en O Corgo tras varias horas de busca a unha muller que sufriu un accidente

Os servizos de emerxencias localizaron durante a madrugada deste venres unha muller ferida no interior do seu vehículo en O Corgo (Lugo), tras sufrir un accidente de tráfico e caer por un terraplén de 12 metros. A vítima estaba sendo buscada dende as 22,00 horas do xoves.

Segundo a información do CAE-112 Galicia, o turismo no que viaxaba a muller sufriu un accidente de tráfico na noite do xoves cando circulaba polo concello lucense de O Corgo. O vehículo saíuse da estrada e caeu por un desnivel, quedando nunha zona de difícil acceso.

Os axentes da Garda Civil permanecían dende as 22,00 horas do xoves buscando á muller e deron con ela preto das 3,00 horas da madrugada, cando solicitaron ao 112 a mobilización dos Bombeiros de Sarria e de persoal sanitario.

Unha vez no lugar, os bombeiros non tiveron que excarcerar a vítima, pero si foi necesario entablillala para poder subila polo desnivel duns 12 metros. A muller foi trasladada polos servizos sanitarios ao centro hospitalario de referencia.