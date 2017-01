Un vehículo atropela a tres persoas en Verín (Ourense)

Tres persoas resultaron feridas a última hora deste xoves no municipio ourensano de Verín tras ser atropeladas por un vehículo.

Segundo a información do CAE 112-Galicia, o suceso aconteceu sobre as 19,30 horas na Travesa de Sousas, cando un particular alertou de que un vehículo arrastrara a tres persoas.

Ata a zona desprazáronse efectivos dos Bombeiros de Verín, Protección Civil, Policía Local e 061, que trasladou ás vítimas a un centro hospitalario.

COLISIÓN NA A-55

Por outra banda, dúas persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico acontecido entre dous camións e un turismo na autovía A-55 ao seu paso por Mos (Pontevedra).

O sinistro tivo lugar pasadas as 19,00 horas do xoves nas proximidades do desvío da A-55 cara a A-52. Ata o lugar desprazáronse dotacións do servizo de emerxencias municipal e da Garda Civil de Tráfico.

Así mesmo, o 061 trasladou o Hospital Nuestra Señora de Fátima de Vigo a dous feridos, cuxo estado non reviste gravidade.