Arde un albergue en Xunqueira de Ambía (Ourense)

Unha casa que funcionaba como albergue ardeu este xoves no municipio ourensano de Xunqueira de Ambía, aínda que non houbo que lamentar danos persoais.

Segundo a información do CAE 112-Galicia, o suceso aconteceu sobre as 3,30 horas da madrugada nun edificio situado na rúa San Rosendo.

Ata a zona desprazáronse os Bombeiros de Xinzo de Limia e os Bombeiros de San Cibrao. Así mesmo, informouse tamén a Protección Civil de Xunqueira, Allariz, Vilar de Barrio e Maceda e á Garda Civil.

O lume deixou "importantes danos" na vivenda e afectou, parcialmente, a outras casas lindantes. No interior do inmoble había dúas persoas que non resultaron afectadas.