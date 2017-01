A firma de hipotecas sobre vivendas crece un 20,8% en Galicia en novembro

O número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade situouse en 977 en novembro en Galicia, cifra superior nun 20,8% á do mesmo mes de 2015, de acordo cos datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Mentres, en variación mensual, as hipotecas rubricadas en novembro supuxeron un incremento do 39,2% respecto ás que se asinaron en outubro, o maior incremento entre as comunidades españolas e moi por enriba da media nacional, do 12,5%.

En canto ao capital prestado, ascendeu case 96 millóns de euros, un 25,4% máis en variación interanual e un 32,5% máis que no mes anterior.

EN TOTAL, 1.565 HIPOTECAS

En total, os galegos subscribiron no penúltimo mes do ano pasado 1.565 hipotecas, por un valor duns 126,26 millóns de euros, repartidos entre fincas urbanas (120,82 millóns e 1.519 das operacións) e terreos rústicos (5,4 millóns con 46 hipotecas).

Respecto ás fincas urbanas, repartíronse entre hipotecas sobre vivendas (as mencionadas 977, por 95,55 millóns), sobre soares (9, por 1,62 millóns) e noutras urbanas (533, por 23,65 millóns). A maior parte correspóndese con bancos (1.456 operacións, cuxo importe alcanza os 116,68 millóns) e 63 con outras entidades (por 4,14 millóns).

Pola súa banda, as hipotecas sobre terreos rústicos asináronse en bancos en 43 ocasións, por un valor de 4,85 millóns; e noutras entidades en tres casos (por 575.000 euros).

1.856 CANCELACIÓNS E 308 CAMBIOS

Ademais, en novembro canceláronse en Galicia un total de 1.856 hipotecas, a maior parte sobre vivendas (1.085), pero tamén 116 sobre terreos rústicos, 61 sobre soares e 594 sobre outras urbanas. Case todas elas (1.738) estaban subscritas con bancos, fronte a 118 entidades doutro tipo.

Por último, houbo 308 cambios, case todos (291) de novación, 12 por subrogación do acredor e cinco por subrogación do debedor. Por natureza do terreo, a maior cantidade correspóndese con urbanas (290), e dentro delas con vivendas (190), fronte a 18 terreos rústicos.

DATOS ESTATAIS

A nivel nacional, o número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade situouse en 25.413 o pasado mes de novembro, cifra un 32,2% superior á do mesmo mes de 2015.

Con esta suba interanual en novembro pasado, a sinatura de hipotecas encadea catro meses de ascensos consecutivos tras repuntar un 6,4% en agosto, un 10% en setembro e un 16,8% en outubro.

O importe medio das hipotecas constituídas sobre vivendas alcanzou no penúltimo mes do ano pasado os 109.785 euros, un 1,8% máis que en igual mes de 2015, mentres que o capital prestado subiu un 34,5% en taxa interanual, ata superar os 2.789 millóns de euros.

En taxa mensual (novembro de 2016 sobre outubro do mesmo ano), as hipotecas sobre vivendas incrementáronse un 12,5%, o seu maior repunte dos últimos cinco anos, mentres que o capital prestado subiu un 12,3%, rexistrando tamén o seu maior aumento dos últimos cinco anos.

Nos once primeiros meses do ano pasado, a sinatura de hipotecas sobre vivendas acumulaba un repunte do 14,6%, con incrementos do 17,8% no capital prestado e do 2,8% no importe medio.