A TVG entrevista este sábado a Mariano Rajoy dende o Pazo da Moncloa

A TVG entrevistará este sábado dende o Pazo da Moncloa ao presidente do Goberno, Mariano Rajoy, con motivo do 35 aniversario do Parlamento galego.

Esta será a primeira entrevista que Rajoy concede á televisión pública galega dende que accedeu á Presidencia do Goberno español no ano 2011.

Así, a entrevista, de sete minutos de duración e realizada polo xornalista da TVG Luis E. Ramos, emitirase a partir das 15,15 horas dentro do programa 'contraportada', que recordará este sábado os inicios da Cámara galega.

Ademais, o programa incluirá unha reportaxe con entrevistas a deputados galegos que desempeñaron cargos públicos ao longo das distintas lexislaturas, como Xosé Luis Barreiro, José Manuel Romay Beccaría, Juan Corral, María Jesús Sanz, Alfredo Conde, Tomás Pérez Vidal ou Francisco Vázquez.

Mariano Rajoy foi elixido deputado no Parlamento de Galicia nas eleccións de 1981. Tras iso, foi designado director xeral de Relacións Institucionais de la Xunta en 1982 e, en 1986, vicepresidente do Goberno galego.