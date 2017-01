Facenda propón a Santiago Lago como representante galego no debate de financiamento autonómico

A Consellería de Facenda propón o catedrático da Universidade de Vigo Santiago Lago como representante de Galicia no grupo de expertos que deseñará o novo modelo de financiamento autonómico.

Fontes da consellería confirmaron que o propio titular do departamento autonómico, Valeriano Martínez, se puxo en contacto persoalmente cos tres voceiros parlamentarios para "tratar de consensuar o nome do experto".

Ao respecto, indicou que o representante do PSdeG, o voceiro parlamentario do cal é Xoaquín Fernández Leiceaga, "mostrou a súa disposición a aceptar esta designación", mentres que En Marea "o declinou".

As mesmas fontes indicaron que "non foi posible o contacto" coa voceiro parlamentaria do BNG, Ana Pontón.

Santiago Lago, catedrático da Universidade de Vigo, foi proposto pola Consellería de Facenda pola "súa ampla experiencia neste campo", como "especialista en federalismo fiscal", codirector da Rede de Investigacións en Financiamento Autonómico e Descentralización (Rifde).

Ademais, é membro do comité asesor do Plan estratéxico de Galicia 2016-2020 e é director do Foro Económico de Galicia, no que tamén se integran figuras como o expresidente da Xunta Fernando González Laxar.

A creación do comité de expertos responde ao acordo alcanzado este mesmo mes na Conferencia de Presidentes que lideró Mariano Rajoy e na que se chegou ao acordo de pechar o financiamento este 2017.