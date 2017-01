Sete de cada 10 autónomos creen que "a situación económica en Galicia vai mellor e que continuará mellorando de cara a 2017", segundo informou nun comunicado a Federación Nacional de Asociacións de Traballadores Autónomos (ATA).

Como tónica xeral deste barómetro que pecha 2016 e que debuxa as expectativas do colectivo para 2017, cabe destacar, segundo precisou ATA, que o 72 por cento dos autónomos galegos enquisados considera que a situación económica do país mellorou ao longo do ano.

Non obstante, a porcentaxe de autónomos que non é tan optimista e que considera que haberá que esperar a 2018 para falar dunha recuperación real da economía é dun de cada catro, concretamente o 26,4 por cento.

Se se lles pregunta polas previsións para o seu propio negocio, as respuestan seguen sendo positivas, síntoma de que ao ánimo deste colectivo, mantén ATA, está a cambiar e ven posible "a consolidación da recuperación económica".

NEGOCIO PROPIO

De feito, a enquisa reflicte que case oito autónomos de cada 10 --o 79,9 por cento-- confía en que o seu negocio non empeorará en 2017. De este case 80 por cento, o 41,2 mesmo espera resultados moito máis positivos que os obtidos ata a data. Pola súa banda, o 38,5 cre que se manterá estable.

Unicamente, un de cada seis, o 16,4 por cento dos autónomos enquisados por ATA en Galicia, móstrase "pouco esperanzado" en canto á mellora da súa actividade e considera que o seu negocio "empeorará ao longo do próximo ano".

Así mesmo, cabe destacar que o 47,3 por cento dos autónomos galegos fan un "balance positivo" da situación económica do seu negocio no conxunto de 2016. Pola contra, un de cada tres autónomos manifestan que o 2016 foi un ano "complicado" e que a situación do seu negocio é "mala". Ademais, o 20,5 por cento manifesta que a actividade económica se mantivo similar á do ano anterior.

No que respecta a ese 47,3 por cento que indica que a actividade económica do seu negocio mellorou en 2016, o 2,9 por cento afirma que o seu crecemento estivo por enriba do 21 por cento; o 27,2 que esta mellora foi entre un 11 e un 20 por cento; e o 53,8 fala dunha mellora inferior ao 10 por cento.

INGRESOS

Por outro lado, se se lle pregunta a ese 31,4 por cento de autónomos galegos que manifesta que experimentou unha diminución dos seus ingresos ao longo de 2016 como consecuencia da actual situación económica, o 25,9 por cento cifra a devandita diminución en máis dun 21 por cento; o 35,3 por cento entre o 11 e o 20 por cento; e case un de cada tres autónomos --o 28,2 por cento-- afirma que o seu volume de negocio ao longo de 2016 descendeu menos dun 10 por cento.

Como no barómetro nacional, a caída das vendas e a perda de actividade, é dicir, a diminución do volume de traballo, foi para dous de cada tres autónomos --concretamente para o 68,7 por cento-- a principal causa da diminución do seu negocio.

Dos autónomos enquisados por ATA que teñen traballadores ao seu cargo, dous de cada tres aseguran que manterán o equipo e non realizarán despedimentos -- un 61,9 por cento -- . Só un de cada cinco - -21,4 por cento-- prevé prescindir dalgún empregado.

Así mesmo, cabe destacar que só tres de cada 10 autónomos --o 38,4 por cento-- manifesta acudir a unha entidade financeira en 2016 en busca de financiamento. Pola contra, dous de cada tres dos autónomos enquisados, o 61,1 por cento, manifesta non visitar ningunha entidade crediticia no ano que acaba de finalizar.