O voceiro do grupo socialista no Parlamento galego, Xoaquín Fernández Leiceaga, e o deputado Juan Díaz Villoslada, instaron a Portos do Estado, Autoridade Portuaria e Concello a buscar este venres un acordo que impida a poxa dos terreos da Solana e o Hotel Finisterre, no día en que as tres partes manterán unha reunión.

Nembargantes, sinalaron, en rolda de prensa, seguirán dando "a batalla" no Parlamento galego para impedir unha poxa, que, polo momento, está paralizada. Ademais, admitiron que a cesión gratuíta dos terreos que reclama o executivo local é "unha posibilidade legal".

"É unha saída que hai que explorar", sinalou Villoslada en alusión a unha proposta formulada polo Concello, que formulou unha adxudicación directa dos terreos. Non obstante, con posterioridade, o consello de administración do Porto acordou a súa poxa.

FINANCIAMENTO DO PORTO EXTERIOR

Sobre esta decisión, Xoaquín Fernández Leiceaga cualificou de "chocante" que se formule a privatización dun espazo como a Solana, na actualidade con usos deportivos. Mentres, rexeitou que se poida argumentar a necesidade de buscar financiamento para o Porto Exterior.

Ao respecto, recordou que, nunha iniciativa presentada polos socialistas no Parlamento galego sobre a retirada dos proxectos de Pemex en Langosteira, "a resposta foi que non había problemas financeiros no Porto Exterior".

Pola súa banda, Villoslada lamentou que a conselleira de Medio e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, que avalou a poxa no consello de administración do Porto, non comparecese no Parlamento galego a petición dos grupos. "Gustaríanos que comparecese", insistiu a este respecto.