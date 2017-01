O sindicato CIG-Banca esixe unha normativa que diferencie claramente entre banca minorista e de inversión ante a nova "burbulla" de produtos 'tóxicos' que considera que se está a crear e que pode significar que "miles de clientes" rematen outra vez cos seus aforros atrapados.

Así advertiuno este venres o voceiro da central nacionalista, Clodomiro Montero, en declaracións aos xornalistas antes de que el e varios membros máis da organización se reunisen coa eurodeputada de AGEe, Lidia Senra, nunha rolda de contactos con representantes políticos e asociacións de consumidores para concienciar sobre este asunto.

Senra, pola súa banda, comprometeuse a escoitar as súas formulacións para despois poder trasladar iniciativas de control e demandas no Parlamento Europeo e ante a Comisión.

Na súa intervención, Montero ha asegurado que o estado español non traspuxo a normativa comunitaria destinada a distinguir entre usuarios de banca minorista e de inversión, e engadiu que "se existe normativa, non se sabe onde está" e a CIG-Banca a descoñece. "Estase a permitir colocar produtos de risco no tramo minorista", incidiu.

RAJOY, "ESPERANDO A QUE CHOVA"

Por iso, pediu que o Goberno español, e tamén a Xunta de Galicia, con competencias en materia de consumo, actúen e regulen "vía lei" estas prácticas, nun panorama que ao seu xuízo é de "tormenta perfecta", coa proliferación de novos produtos e as entidades financeiras cada vez máis envorcadas en colocalos aos seus clientes.

A "autorregulación", segundo advertiu, non serve, e Mariano Rajoy parece que está a "esperar a que chova". Para CIG-Banca, é preciso "modificar o sistema financeiro", posto que, tal e como están as cousas actualmente, son os propios traballadores das entidades os que deben determinar se un usuario é dun tipo ou outro.

Para o sindicalista, avanzaríase "bastante" cunha norma que catalogase o cliente minorista e que establecese que o cambio a investidor "o"decida un terceiro", e non o profesional do banco.

E é que, segundo a normativa vixente en Europa, agora existe unha "responsabilidade subsidiaria" dos empregados, que, nalgúns casos, poderían acabar tendo que afrontar cunha "resposta patrimonial" tras a venda dos produtos.

CIG-Banca denunciou que a situación sexa esta, despois da "grande estafa" vivida coas participacións preferentes e obrigas subordinadas, que deixaron a miles de galegos -- e usuarios do conxunto estatal -- sen os seus aforros, que finalmente recuperaron tras longas protestas e despois dunha quita.

Neste sentido, Clodomiro Montero sinalou que o interese é "artificialmente" baixo, o que provoca que a xente asuma maiores riscos. Pero, ante un funcionamento en ocasións "piramidal" deste tipo de produtos 'tóxicos', se soben os tipos, avisou, "miles de aforradores van quedar atrapados".

Ademais, chamou a atención sobre que, a diferencia dun prazo fixo, os fondos de investimento non están amparados coa garantía do fondo de depósitos.

CLÁUSULAS CHAN

Como exemplo das "aberracións" que se están a cometer, o representante de CIG-Banca expuxo que, tras a sentenza relativa ás cláusulas chan, "o Goberno está a sentar cos bancos para ver como a pode cumprir".

Os traballadores das entidades, mentres, segundo asegurou, reciben "instrucións nulas cando non contraditorias" sobre o que facer ante a reclamación dos usuarios.

DIRECTIVOS DAS CAIXAS E COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por outra banda, Clodomiro Montero opinou que só houbo unha "xustiza parcial" cos exdiretivos das caixas de aforros galegas tras a entrada en prisión ordenada pola Audiencia Nacional para cinco deles.

Así, apuntou que outros están "nas súas casas gozando do seu diñeiro", e engadiu que tamén houbo operacións supostamente fraudulentas que investiga o fondo de reestruturación ordenada bancaria (FROB) pero das que se descoñece o seu contido.

Así as cousas, afirmou que a comisión de investigación, reaberta no Parlamento galego, se vai limitar a un "traballo de arqueoloxía forense", para saber "de que morreu o cadáver", e subliñou que "pouco" confía o sindicato ao entender que, xa no seu momento, houbo unhas "conclusións preconcibidas" e escasos datos.