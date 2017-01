Crecen ata as 79 as granxas galegas certificadas para a produción de leite ecolóxico

Un total de 79 granxas galegas conta con certificación para producir leite ecolóxico na Comunidade, das que 37 xa venden o seu leite e outras 42 están en proceso de conversión.

Así o anunciou este venres a directora xeral de Gandaría, Belén do Campo, que inaugurou en Monforte de Lemos (Lugo), a xornada de comercialización de produtos ecolóxicos organizada polo Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega).

A directora xeral apuntou que as mellores estratexias para que os produtores se afiancen no mercado son adherirse a unha denominación de orixe ou apostar pola agricultura ecolóxica. No ámbito do leite apuntou que o prezo pagado por litro rolda os 0,50 euros, polo que a Xunta aposta de forma decidida por este sector en alza como "medio de vida digno e saudable".

Belén do Campo indicou que a Consellería do Medio Rural vai iniciar a redacción do Plan Estratéxico da Agricultura Ecolóxica, que ten como obxectivo poñer en valor este ámbito e avaliar as accións a desenvolver que axuden a potenciar este tipo de producións.

O sector agroecológico, apuntou a directora xeral, experimentou un "importante crecemento" en 2015, de forma que alcanzou as 20.300 hectáreas e unha facturación por enriba dos 33 millóns de euros.