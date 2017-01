Tes dous minutos para entender a Sucesión de Fibonacci e calcular a posición 50

Ningún dos 406 opositores foi quen de responder todas as preguntas. O sindicato denuncia que o 83% suspendeu, e iso que o tribunal baixou o baremo para aprobar. Para lograr o ansiado cinco só había que contestar ben 9 de 20 preguntas.

José María Barreiro Díaz, director xeral da Función Pública e presidente en funcións do PP na Coruña

Ten razón ao sindicato ao denunciar que o exame de informática non se correspondía ao nivel desta oposición de auxiliar administrativo?

GC pediu a Consellería de Facenda unha valoración das críticas de Comisións Obreiras, pero a Xunta non se pronunciou sobre este asunto polo agora. A Dirección Xeral de Función Pública garda silencio sobre este asunto, como tamén cala sobre a anulación do exame de delineante.

Un análise cuantitativo das notas publicadas dálle solidez á denuncia sindical. O 71% dos estudantes sacou menos dun 4, é dicir, responderon ben menos de 8 de 20 preguntas. De máis de 400 candidatos, só catro responderon ben máis de 12. Unicamente unha persoa foi quen de responder ben 13 de 20 cuestións.

Na análise cualitativa das preguntas sorprende a introdución de conceptos complexos, non pola súa dificultade intrínseca, senón polo tempo que os aspirantes tiñan para solventar cada pregunta, unicamente dous minutos.

En 120 segundos os opositores debían asimilar a información dos cálculos que hai detrás, por exemplo, do que é unha sucesión matemática de Fibonacci ou como se calcula a letra do DNI. Conceptos que non formaban parte do temario, que en teoría era o uso dos programas Microsoft Word, Microsoft Excell e os seus equivalentes de software libre Libre Office. Posteriormente,debían realizar cálculos para escoller entre catro opcións posíbeis.

A denuncia de Comisións fai énfase nisto. “O tempo estipulado para responder as preguntas —dous minutos para cada unha— era insuficiente para a elevada dificultade das cuestións formuladas”, argumenta. De feito, ningún dos máis de 400 aspirantes foi quen de responder todas as cuestións, sempre deixaron algunha en branco.

O sindicato reclama a anulación da proba ao entender que “non se axustaba nin ao grupo profesional nin ao contido do programa”. Na petición de anulación da proba a central presentada en Rexistro argumenta que “o exercicio está máis pensado para programadores de informática que para auxiliares administrativos” e que “a proba de informática estase a converter nun xogo de habilidade máis que nunhas demostración de preparación dos programas que se requiren na convocatoria”.

