Gómez Noya arrasa en Dubái

Chegou a case tres minutos da cabeza da proba á T2, pero nos 21 quilómetros de carreira a pé remontou e gañou con máis de dous minutos de vantaxe sobre o segundo clasificado. Javi Gómez Noya arrinca a tempada cunha vitoria no Ironman 70.3 de Dubái, acadando deste xeito a clasificación para o vindeiro Campionato do Mundo de medio Ironman, que terá lugar o vindeiro 9 de setembro en Tenessee (Estados Unidos).

Javi Gómez Noya estreou curso con vitoria en Dubái. | Fonte: @ironmanlive

Ás sete da mañá hora local, foi a saída dos 1.900 metros de natación. O primeiro en saír da auga foi Josh Amberger, seguido por Javi Gómez Noya, a 32 segundos, e Jesper Svensson, a 33. Nos 90 quilómetros de ciclismo, o ferrolán foi baixando posicións ata chegar á segunda transición na novena posición, a 2:54 do grupo de cabeza formado por Tyler Butterfield, Josh Amberger e Martin Jensen.

A remontada do campión galego chegou nos 21 quilómetros de carreira a pé. Espectacular Javi Gómez Noya, remontando os case tres minutos de desvantaxe para poñerse en cabeza a metade do percorrido, e acadando o triunfo cun tempo de 3h:42:21. Segundo chegou Josh Amberger (3h:44:38) e terceiro Tyler Butterfield (3h:45:10).

Deste xeito, despois da lesión no brazo que lle impediu estar nos Xogos Olímpicos de Río’2016, Javi Gómez Noya arrinca o 2017 coa primeira vitoria en distancia Ironman 70.3, onde xa foi campión do Mundo no 2014. O galego busca este ano probarse en distancias longas, ao tempo que loita por acadar o sexto título das Series Mundiais.