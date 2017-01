O voceiro parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, valorou a proposta Santiago Lago impulsada pola Consellería de Facenda para que o catedrático da Universidade de Vigo sexa o experto que represente a Galicia no deseño dun novo modelo de financiamento autonómico.

Así mesmo, o dirixente socialista indicou que o catedrático de Economía aplicada "cumpre os requisitos establecidos polos socialistas galegos" para representar a Galicia neste debate, acordado na Conferencia de Presidentes que lideró Mariano Rajoy este mes de xaneiro e na que se pactou contar cun novo modelo de financiamento este 2017.

O PSdeG recordou que as condicións que poñía se baseaban en que o experto tivese competencia recoñecida na materia e que non constituíse unha proposta partidaria, así como que "contase cun compromiso con, para e dende Galicia".

Santiago Lago é, ademais, director do Foro Económico de Galicia, no que están integradas recoñecidos nomes como o do expresidente socialista da Xunta Fernando González Laxe.