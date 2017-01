Alavés, penúltimo chanzo

O celtismo ten o rival que quería. A priori, o máis doado dos tres que entraban no sorteo. O Deportivo Alavés, que eliminou o Dépor en cuartos polo valor dobre dos goles fóra da casa, será o rival do Celta nas semifinais de Copa, último chanzo para chegar á desexada final por cuarta vez na súa historia. Na outra semifinal da que sairá o outro finalista, Atleti-Barça.



Os celestes xogarán o partido de ida a vindeira semana en Balaídos, e a volta será unha semana despois en Mendizorroza. Despois de eliminar a UCAM Murcia, Valencia e Real Madrid, o equipo do Toto Berizzo loitará por estar nunha nova final contra o Alavés de Mauricio Pellegrino, a quen hai doce días venceu con dificultades en Balaídos, 1-0 cun gol de Radoja no minuto 89. Pola súa banda, o Alavés eliminou a Nástic, Deportivo e Alcorcón nos cuartos de final.



Antes das semifinais, o Celta visita este sábado (20.45 horas) o Leganés no arrinque da segunda volta. Na lista de convocados, Toto Berizzo reservou para a Copa a Roncaglia, Daniel Wass (tocado nun ombreiro) e Iago Aspas. Entremedias dos dous partidos de Copa, recibirá de novo o Real Madrid en Balaídos: domingo 5 de febreiro ás 20.45 horas.

Os xogadores celestes celebran nos vestiarios o pase ante o Real Madrid. | Fonte: @rccelta