A situación política en Santiago non é como a da Coruña, segundo Noriega

O alcalde compostelano, Martiño Noriega, asegurou que o Goberno local de Santiago está "moi lonxe" de ter que ligar a aprobación dos orzamentos a unha cuestión de confianza, como sucede no Concello da Coruña.

Martiño Noriega e Xulio Ferreiro

O pasado xoves, Marea Atlántica e PSOE romperon o seu principio de acordo para a aprobación das contas municipais na cidade herculina, polo que o rexedor coruñés, Xulio Ferreiro, anunciou que se someterá a unha cuestión de confianza ante a falta de apoios para sacar adiante os orzamentos para este ano.

En relación a iso, Noriega considerou que a realidade da capital galega está "moi lonxe" da situación que vive a Casa do concello coruñés, aínda que defendeu que a cuestión de confianza é "unha fórmula lóxica" para "desbloquear a acción de goberno".

Así, tras mostrar o seu apoio a Xulio Ferreiro, indicou que confía en que o traballo "inclusivo" realizado "dende hai meses" cos grupos da oposición no Pazo de Raxoi sirva para que os orzamentos de Santiago conten co apoio "activo ou pasivo" de BNG e PSdeG para a súa aprobación.

E é que Noriega manifestou que, "polo traballo feito" e "polo retorno dos grupos", ve a situación de Santiago "diferente" á da Coruña, onde Marea Atlántica, tras semanas de negociación cos socialistas, rompeu definitivamente os contactos co PSOE esta semana. Por todo iso, espera que a oposición "non bloquee" a aprobación das contas para 2017.

PRESUPOSTOS EN TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN

Así as cousas, o rexedor santiagués ha asegurado que o documento dos presupostos se atopa en trámites de "fiscalización" e agarda que "a próxima semana" poña data para a "comisión" e para a convocatoria do pleno extraordinario para a aprobación dos presupostos.

Unha data que, segundo Noriega, "non depende" do Grupo de goberno senón que será fixada unha vez finalice ese proceso de fiscalización das contas propostas por Compostela Aberta, que realizou "un esforzo de última hora" para "reflectir" as propostas da oposición.

Así, confía en que os orzamentos mostren "os puntos en común" entre os grupos presentes no Pazo de Raxoi e se convertan nunhas contas "de cidade" nas que "PSOE e BNG se vexan reflectido".

Non así o PP, xa que Noriega cre que "dificilmente" votarán a favor no pleno sobre orzamentos "aínda que lles gusten" debido a unha cuestión "ideolóxica".