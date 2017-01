O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considerou "moi difícil" que os que "perden as eleccións" dean "estabilidade" a un goberno e puxo en valor a situación de Ourense, onde exerce o mandato municipal o PP, que "gañou" os comicios.

Feijóo pronunciouse deste modo na súa comparecencia ante os medios tras reunirse co alcalde da cidade de As Burgas, Jesús Vázquez, quen sinalou que "a cidade" e os veciños de Ourense "perciben" esta estabilidade.

"A cidade neste momento si ten normalidade, si ten proxecto, si colabora con outras administracións e podemos dicir que respira futuro", manifestou Jesús Vázquez, que contrapuxo este feito cos "grandes circos que poida montar cada un".

Ademais, tras asegurar que esta percepción de "estabilidade" a decide o cidadán nas urnas, asegurou que le "encantaría resolver canto antes" o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) e os Presupostos para 2017.

PLAN XERAL

Así, en relación ao PXOM destacou o esforzo do seu goberno para "negociar". "Tanto negociamos que estamos a traballar co PXOM que deixou aprobado un anterior equipo de goberno, e o asumimos como propio tratando de melloralo, dándolle resposta ás alegacións dos cidadáns," manifestou para asegurar que as propostas formuladas polo goberno municipal "son as dos cidadáns" e "non dun partido".

Fronte a iso, asegurou que "sería distinto si" o mesmo "anulase, despois dunha inversión moi importante, ese plan" e "elaborase outro" co que "iso leva consigo, non solo en anos, senón en diñeiro para toda a cidadanía".

ORZAMENTOS

Na súa intervención, o rexedor ourensano tamén se mostrou disposto a negociar os orzamentos municipais para este exercicio e asegurou que non hai "maior agrado para unha persoa que ten a responsabilidade de gobernar unha cidade" que "poder obter o apoio doutros grupos" para sacar adiante as contas.

Sobre esta cuestión, considerou que os orzamentos deben ser "sociais" aínda que recordou que o Concello está condicionado "polo plan financeiro que debe de cumprir" despois de que en 2014 "se incumprise o teito de gasto".