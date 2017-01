O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, considera que as relacións da Concello compostelano coa Xunta rexistraron unha melloría logo do fin do "clima electoral" vivido no último ano e medio, polo que confía en que ambas as dúas administracións estean "comprometidas" en "traballar" para conseguir as infraestruturas demandadas para a capital galega.

Así o indicou o rexedor santiagués este venres a preguntas dos medios tras a xunta de Goberno local, na que indicou que as relacións de Compostela Aberta co Executivo galego cambiaron de "estado, de sólido a líquido", unha vez finalizado un período no que, dende as municipais de maio de 2015, se celebraron tres citas electorais en apenas un ano e medio.

O presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, manterá a próxima semana un encontro en Madrid co ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, nunha reunión que servirá como continuación da que tiveron ambos os dous mandatarios o pasado mes de decembro na capital galega coa chegada da AVE a Galicia e a xestión da AP9 como protagonistas.

En relación a iso, Noriega considerou que "máis alá da distancia política", as demandas da capital galega --como a conexión orbital norte, o enlace coa AP9 e a construción da intermodal-- son compartidas entre as administracións, que espera que Feijóo defenda no seu encontro con De la Serna.

E é que, segundo o alcalde, Santiago é un "espazo compartido" por Xunta e Concello polo que mostrou a súa confianza en que Feijóo alcance "compromisos" co Goberno central para a construción destas infraestruturas.

"As enerxías son limitadas e hai que empregalas en cousas importantes", apostilou Noriega, quen emprazou á rolda de encontros cos alcaldes do presidente da Xunta --iniciada este venres co rexedor ourensano, Jesús Vázquez-- para "escenificar as prioridades da cidade".