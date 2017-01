O goberno de Santiago nega unha nova prórroga á concesionaria da ORA e garante que se manterá o servizo

O alcalde santiagués, Martiño Noriega, asegurou que o servizo da ORA e a grúa municipal seguirase prestando "en precario" malia que a última prórroga concedida á empresa concesionaria finaliza o próximo martes 31 de xaneiro.

Así, a preguntas dos medios este venres no Pazo de Raxoi, o rexedor compostelano negou que se vaia conceder unha nova prórroga á adxudicataria do servizo, Setex, o contrato do cal foi declarado nulo polo TSXG en outono de 2015.

Tras o fallo, o Concello de Santiago anunciou a súa intención de remunicipalizar o servizo da ORA e a grúa municipal, proceso para o que o pasado mes de decembro se constituíu unha comisión técnica que Noriega confía en que "a próxima semana empece a traballar na proposta definitiva" para a asunción do servizo por parte do Concello.

Así, defendeu que, malia o fin da relación contractual coa empresa, o servizo seguirase prestando "en precario". "Non vai haber unha apocalipse de mobilidade", ha ironizado, para logo poñer como exemplo o contrato da luz, que "vaise regularizar agora" e que non supuxo que "faltase luz" en Santiago.

Polo tanto, invitou a "non frivolizar" co tema, xa que ambos os dous servizos se continuarán prestando con "garantías xurídicas". Así mesmo, trasaladou que o fin da prórroga obriga a "acelerar os traballos da remunicipalización" da ORA e a grúa municipal.

OBRAS NO RURAL

Por outra banda, Noriega informou sobre os acordos adoptados pola xunta de goberno local deste venres, que decidiu iniciar o proceso de licitación de obras nas zonas rurais do concello por valor de máis de 300.000 euros.

As obras consistirán na mellora e rehabilitación dos pavimentos de estradas e camiños das parroquias de Villestro, O Eixo, Aríns, Busto e Marantes.

O goberno local de Santiago tamén decidiu resolver o contrato de prestación de servizo de vixilancia das instalacións da UMAD coa empresa Segur Ibérica, compañía en proceso de liquidación.

Neste sentido, Noriega indicou que o Ayutamiento garantirá que os dous traballadores afectados "teñan dereito de retribución" e poidan continuar exercendo as súas funcións nas instalacións da UMAD na capital galega.