O voceiro do Grupo Parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, valorou a proposta de Santiago Lago, efectuada pola Consellería de Facenda, para representar a Galicia no debate sobre o novo modelo de financiamento autonómico que se levará a cabo na comisión acordada na Conferencia de Presidentes que lideró Mariano Rajoy este mesmo mes de xaneiro.

Así, o voceiro parlamentario popular tamén valorou os "cambios" que se están a producir na reforma de financiamento autonómico.

Primeiro, recorda o PPdeG, haberá un traballo técnico por expertos e despois unha negociación multilateral no Consello de Política Fiscal e Financeira, que establecerá o novo sistema, buscando "o máximo consenso".

Catedrático de Economía aplicada da Universidade de Vigo, é "bo coñecedor das necesidades de Galicia", como un dos expertos en cuestións de financiamento autonómico e federalismo fiscal de recoñecemento en España, destaca o PPdeG.

Así, os populares subliñaron que Lago Peñas é "a persoa adecuada para representar a Comunidade galega" na comisión de expertos que analizará as propostas de reforma do novo sistema.