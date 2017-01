A primeira fase da ampliación do hospital público de Ourense estará rematada este cuatrimestre

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, trasladouno ao alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, que a primeira fase da ampliación do hospital público da cidade estará rematada neste cuatrimestre.

Feijóo avanzoulle esta cuestión nunha reunión mantida co rexedor este venres na sede da Xunta en Santiago, tras a que destacou aos medios que esta ampliación permitirá poñer a disposición dos veciños un 15% máis de camas, chegando ás 930; así como concentrar todas as unidades nun único edificio e co 60% dos novos cuartos individuais.

Unha vez rematado o trasladado, o máximo mandatario autonómico comprometeuse a continuar coa fase seguinte, que empeza pola remodelación do Edificio de Cristal, no que se atopan os servizos centrais, e continúa coa construción dun novo edificio de consultas.

Durante o encontro de traballo, Feijóo trasladou tamén o interese de que nas próximas semanas o Concello remate os trámites urbanísticos para poder abrir o centro de saúde do Couto, xa rematado despois dunha inversión de tres millóns de euros.

ALTA VELOCIDADE

Por outra banda, na reunión, ambos os dous mandatarios tamén se referiron á estación intermodal, o AVE e ao Plan de Transporte Metropolitano. Así, no referido á intermodal, incidiron na necesidade de seguir impulsando unha infraestrutura que garanta a mellor conectividade posible da cidade.

"O obxectivo é poder licitala nesta ano e, para tal efecto, o próximo martes na reunión co ministro de Fomento trataremos xa de concretar definitivamente todo o que necesitamos para iso", sinalou o presidente, que incidiu en que para conseguir este obxectivo é necesario traballar de forma planificada para que "cando o AVE chegue, a estación estea construída".

Tanto Núñez Feijóo como Jesús Vázquez coincidiron, ademais, na afirmación de que a variante do AVE por Taboadela é un compromiso "inaprazable" e que a súa execución definitiva non pode comprometer os prazos do AVE.

En consecuencia, o máximo mandatario autonómico subliñou a necesidade de actuar de forma paralela: que se siga tramitando e póidase empezar a licitar a variante, pero tamén conseguir simultaneamente a adecuación da vía actual para que o tren de alta velocidade sexa unha realidade en Ourense de forma inmediata.

SERVIZOS SOCIAIS E EDUCATIVOS

Na área dos servizos sociais públicos, ambos os dous mandatarios constataron que a Xunta fixo en Ourense un "esforzo moi importante" ao incrementar o servizo de axuda no fogar un 470%; as prazas para maiores un 143% máis, e as prazas de gardaría un 30%.

Ademais, tamén renovaron o compromiso de construír unha nova residencia pública para maiores, o plan director da cal xa está en redacción e para o que o Concello ten previsto ceder os terreos necesarios.

O presidente do Executivo galego tamén explicou prevé que estea rematado este ano o novo centro interxeracional que se está a levar a cabo a través dun convenio coa Fundación Amancio Ortega e que espera que poida entrar a funcionar "o próximo" exercicio.

Nesta liña, tamén anunciou a decisión de facer un novo proxecto para un centro de atención á compareces con minusvalidez, baseado na nova formulación solicitada polas familias. "Temos o compromiso de seguir fielmente as demandas que formulan os pais para executar o centro conforme a esa demanda", explicou o presidente.

Tras citar varias actuacións en materia educativa, Núñez Feijóo destacou que, no ámbito económico, o próximo consello de la Xunta aprobará o plan integral para modernizar as infraestruturas do parque empresarial do Vinteún, nas Coíñas.

Segundo indicou, esta iniciativa contribuirá a impulsar a competitividade do polígono e a mellorar a seguridade dos 500 traballadores das máis de 20 empresas situadas na zona.

NOVAS OPCIÓNS TURÍSTICAS

Co obxectivo de reforzar as posibilidades turísticas da cidade, o responsable do Goberno galego garantiu o apoio da Xunta ao Festival de Cinema de Ourense, así como as novas opcións turísticas como un albergue de peregrinos na zona vella ou un hotel balneario na zonas de Ás Burgas.

Sobre este punto, Feijóo afirmou que é necesario facer as cousas con moito coidado dende o punto de vista administrativo e termal. "E se o caudal das augas é suficiente e o plan urbanístico o permite, cunha peza separada, seguimos co compromiso de axudar ao Concello e á Deputación para que Ourense se converta realmente na capital da provincia termal", apuntou.