A moción de confianza na Coruña desata valoracións contrapostas

O voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, asegurou avalar "completamente" a decisión do alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, de someterse a unha cuestión de confianza despois de que a Marea Atlántica dese por rotas as negociacións ao entender que o PSOE quebrara "o clima de confianza" das reunións para sacar adiante os presupostos municipais.

Xulio Ferreiro, da Marea Atlántica, alcalde da Coruña

En declaracións aos medios este venres, Villares considerou que "nun proceso de negociación non se poden producir situacións que dean lugar a unha perda de confianza". "Mentres se está a negociar non se poden anunciar termos dun acordo que aínda non está pechado e, tampouco evidentemente, se separar dos termos dese acordo que estaba enriba da mesa", indicou.

Con todo, o voceiro parlamentario do partido instrumental confiou en que se atope unha solución que sexa a mellor para os intereses dos coruñeses e deixou claro que a Marea Atlántica garantirá a gobernabilidade da cidade", así como lograr "uns presupostos, nun tempo razoable" para facer políticas sociais".

"O que non podemos estar é pendentes ata mediados de 2017 para que, ao final, non se de chegado a un acordo sobre os presupostos", manifestou para reiterar "a cidadanía da Coruña necesita uns presupostos" e "necesítaos pronto".