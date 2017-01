A voceira nacional e parlamentaria do BNG, Ana Pontón, advertiu de que o que "necesita" Galicia é "unha proposta ambiciosa de país" sobre o modelo de financiamento autonómico que defende e "non unha proposta de bipartidismo harmónico", en referencia á proposta como experto para o grupo de traballo realizada pola Consellería de Facenda e que apoiaron PPdeG e PSdeG.

"É evidente que Galicia o que necesita é unha proposta ambiciosa de país e non unha proposta de bipartidismo harmónico", manifestou Ana Pontón, quen resaltou que o que é preciso é "un model (de financiamento) que responda ás necesidades de Galicia e que permita ter plena autonomía fiscal.

E polo tanto, agregou, é preciso superar o anterior modelo que "foi inxusto no pasado" e que "non permitiu ben desenvolver a sanidade, a educación e a atención á dependencia". "E o realmente fundamental, polo tanto, é chegar a un acordo de país", abundou.

A dirixente nacionalista subliñou que o concerto en Navarra e Euskadi "foi moi importante para que se desenvolvesen como país" e considerou que Galicia "ten dereito a ese sistema". "Cremos que Galicia non debe quedar atrás no modelo de financiamento e debemos aspirar a todo", remarcou.

"DESCONCERTO"

Por outro lado, e en concreto sobre a proposta de Santiago Lago, a voceira parlamentaria do BNG manifestou o seu "desconcerto" por que Feijóo "ofreza consensuar un nome e o desminta pola tarde" o seu conselleiro, ao "unicamente comunicar un nome". "Polo que non vemos ningunha vontade de chegar a ningún consenso", agregou.

Dito isto, volveu reiterar que "o fundamental é que Galicia necesita un modelo de financiamento que responda ás súas necesidades" e indicou que "ata agora", as "únicas propostas" que chegaron do Goberno autonómico foron "criticar a do BNG e asinar en 2009 un modelo que foi un desastre para este país".

"Con esas credenciais, non creo que o PP e o señor Feijóo estean en condicións de darnos leccións sobre financiamento", sinalou Pontón, quen sentenciou que "o realmente relevante sería apostar por un modelo con autonomía fiscal plena, capacidade para recadar todos os impostos e decidir unha fiscalidade xusta para Galicia". Sobre este extremo, puxo como exemplo que o modelo novo "permita que todas as empresas que están a explotar recursos naturais" en Galicia "tributen aquí", como sería o caso das eléctricas.