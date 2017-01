(AMP) Antón Arias, novo presidente da patronal galega co 60% dos votos a favor e case un 40% en contra

O construtor coruñés Antón Arias é xa o novo presidente da confederación de empresarios de Galicia (CEG) ao conseguir a maioría simple dos votos da asemblea nunhas eleccións nas que el era o único candidato.

O censo actualizado estaba composto por 184 vogais (40 por A Coruña, 32 por Lugo, 32 por Pontevedra e 30 por Ourense e os restantes 50 en representación de organizacións sectoriais), pero finalmente exerceron o seu dereito 165 persoas: 100 mostraron o seu apoio a Arias (o 60%, composto por A Coruña, Lugo e a maior parte das sectoriais), 64 expresaron o seu rexeitamento (o 38,8%, con Pontevedra e Ourense) e un emitiu unha papeleta en branco, nunha cita na que o voto delegado volveu a ser avultado.

No seu discurso tras saír elixido, Arias fixo un chamamento á unión e ao entendemento, así como a "esquecer cuitas do pasado". Será, dixo "o presidente de todos" algo para o que pediu que todos acepten os resultados.

Ademais, lanzou dous compromisos para o seu mandato, o primeiro, que dimitirá e abrirá paso a un novo presidente e a "unha nova CEG" en caso de que consiga o obxectivo de superar as dificultades económicas e cambiar os estatutos para evitar futuros conflitos internos na institución. O segundo é a súa renuncia á vicepresidencia da confederación de empresarios coruñeses.

Para a súa presidencia, aspirou a contar co apoio do comité executivo e da xunta directiva, porque, sen eles, segundo subliñou, "é imposible" alcanzar as metas que se propón.

"QUE PONTEVEDRA E OURENSE SE SUMEN"

Xa en rolda de prensa, despois da súa intervención ante a asemblea, Arias respondeu aos xornalistas que espera "poder facer que Pontevedra e Ourense se sumen a este proxecto", e se mostrou "convencido de que se van sumar". "Saben da necesidade dese cambio de estatutos", apuntou.

Cuestionado sobre as dúas persoas de confianza do presidente, que ten a potestade de designar, dixo que intentará consensualas, para que sexan "de confianza do comité executivo".

Sobre os prazos que se fixa para os seus retos, insistiu en que "vai depender de todos". Non obstante, resaltou que quere que sexa "canto antes".

Tamén para formalizar unha nova hipoteca sobre a sede da CEG fala dun acordo "inminente" e "doado", toda vez que as entidades financeiras poden comprobar a "contundencia" con que se fixo coa presidencia da organización este venres.

Como xa dixese en días pasados, Arias reiterou que a demanda sobre unha partida relativa á rede 'Pexga' de oficinas no exterior "non ten por que entorpecer" as relacións coa Xunta e, de feito, avogou por renovala pero "negociando unhas condicións que sexan non soa beneficiosas" para a confederación "senón un marco que permita o desenvolvemento do programas".

DIVISIÓN INTERNA

Os comicios na patronal galega celebráronse nun clima de forte enfrontamento, tras semanas na que a comisión xestora (composta polos responsables das provinciais) decidira buscar un aspirante de consenso.

A última hora antes de que pechase o prazo, sen previo aviso, os empresarios coruñeses, co histórico dirixente Antonio Fontenla á fronte, presentaron a Antón Arias, vicepresidente nesa confederación.

Nos últimos tempos a patronal galega atravesa graves dificultades, tanto económicas e financeiras como de división interna polo poder, tras un convulso mandato do vigués José Manuel Fernández Alvariño, quen deixou vacante o posto a finais de 2015.

Fai xusto un ano, o ourensano Antonio Dieter Moure chegou á presidencia da CEG -- que deixou en nove meses -- coa intención de pacificar a institución, pero fíxoo vencendo por unicamente 10 votos ao seu rival, José Manuel Pérez Canal, responsable da confederación ourensana.

Agora tanto Pérez Canal como Jorge Cebreiros (presidente en Pontevedra) opóñense a Arias -- que si ten o respaldo de Jaime López (Lugo) e o propio Fontenla-- e auguran para el un mandato complicado, xa non tanto pola súa figura, senón polos modos en que se lanzou a súa candidatura.