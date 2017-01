Os empresarios de Pontevedra e Ourense cren que o novo presidente da patronal galega, Antón Arias, terá que gañar o seu apoio tras un "mal" comezo, ao censurar "as formas" coas que A Coruña lanzou a súa candidatura, a última hora e sen o consenso das provincias e as organizacións sectoriais.

Así o manifestou o responsable na primeira das provincias, Jorge Cebreiros, en declaracións aos xornalistas despois da asemblea na que Arias se alzou á fronte da confederación de empresarios de Galicia (CEG), cun 60% dos votos a favor pero case un 40% en contra.

"A asemblea manifestouse --acerca de-- que non gustou o procedemento. Non a persoa, non o candidato, senón a forma. E cando as cousas empezan mal, un ten que correr moito máis para que rematen ben", ha aseverado o representante da confederación pontevedresa.

Ao seu lado, José Manuel Pérez Canal apelou a que agora é o momento de que o novo mandatario "mova ficha" e presente cáles son as súas propostas de modificación de estatutos.

Pola súa banda, Cebreiros foi claro: "Pontevedra vén tempo reivindicando a representatividade da provincia, na xunta directiva e na asemblea. É algo que presentaba Alvariño, formulámosllelo a Dieter e é unha reivindicación que vai facer xa. Queremos que exista unha forma obxectiva de calcular a representatividade que lle corresponde a cada provincia. Non pode ser que provincias que non teñan o mesmo número de empresas nin de traballadores teñan máis representantes que Pontevedra. Dende xa ten que estar considerado nos estatutos", ha aseverado.

O representante da confederación pontevedresa, tras apuntar que hoxe é "o día de desexalo o maior dos éxitos e a maior sorte posible" a Arias --"vendo os resultados dá a impresión de que o vai necesitar" segundo agregou--, valorou que ao novo presidente "lle"honra a proposta" de deixar o posto se logra o cambio de estatutos e a superación das dificultades económicas.

"O que non sei é se imos ter tempo para todo iso", engadiu a liña seguida, "dada a situación económica, o recurso contra a Xunta" e a necesaria "reestruturación desta casa". Unha modificación de estatutos, explicou, "require o seu tempo". "Non sei se agora temos tres ou catro meses; en calquera caso lle desexo moita sorte", apostilou.

CRÍTICAS

Jorge Cebreiros afondou nas súas críticas ao sentenciar que "qué bo fose que durante estes dous ou tres meses que se intentou unir polo consenso recibir unha mensaxe dese tipo", en relación ao chamamento a evitar enfrontamentos de Arias.

"Estaremos á espera dese modelo, desa modificación de estatutos e nalgunhas cousas estaremos de acordo e noutras non", sinalou.

Ademais, rexeitou falar de "unidade de acción" entre Pontevedra e Ourense, xa que "é posible que a modificación de estatutos puidese beneficiar a unha e a outra non". "Polo tanto é posible que ata o meu bo amigo José Manuel vote en contra do que a min me interesa", subliñou. Non obstante, recoñeceu que "é posible que ambas as dúas provincias estean aliñadas" en cousas nas que veñen traballando varios anos xuntos.

Pola súa banda, Pérez Canal remarcou que "se falou moito de cambio de estatutos e agora o presidente, se quere abrir un novo escenario, a ver cáles son as propostas que fai". "El ten que mover ficha agora e propoñer, e nós despois de ver a proposta opinaremos", resolveu.

LUGO: "MENSAXE DE SERIEDADE"

Mentres, Jaime López, secretario xeral durante este tempo de interinidad na CEG e representante de Lugo, reivindicou que a CEG mandou este venres "unha mensaxe de sentido común e seriedade".

Sinalou que houbo "un proceso democrático" no que se producen votos a favor e votos en contra, pero considerou que a maioría lograda por Arias "xustifica a súa candidatura".

"Tivo un xesto valente presentándose nunha situación complexa e creo que para a CEG hoxe é un día importante porque temos un presidente que polas súas condicións e capacidade de negociación e para adquirir consensos pode ser un referente", remachou.

Sobre Pontevedra e Ourense, confiou en que "van a estar a aí arrimar o ombro", se ben "haberá que suavizar posturas" e lograr "achegamentos", así como "cambiar cousas que hai que modernizar".

Neste labor, apelou á "responsabilidade de cada un para estar á altura", e incidiu en que o "debate" os últimos días se deu "sobre formas" pero coa "mensaxe clara de que é unha persoa --o novo presidente da patronal-- cun perfil coherente do que quere o empresariado galego".