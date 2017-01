A voceira do grupo municipal do PP no Concello da Coruña, Rosa Gallego, acusou o rexedor coruñés, Xulio Ferreiro, de levar á cidade a unha "ingobernabilidad insostible" tras romper a negociación co PSOE despois de ultimar un principio de acordo sobre o presuposto para este ano.

En declaracións aos xornalistas, sinalou que "se está dar unha imaxe lamentable da cidade que non corresponde co que era A Coruña, unha cidade líder e un referente en temas positivos".

"E agora somos referente en acumular noticias negativas", engadiu Rosa Gallego, que apuntou tamén que a situación actual evidencia que hai "un goberno en minoría, que presume de negociar" pero que, ao final, é "a 'rede' da Marea e os seus militantes" os que deciden "que persoas poden estar ou non nas comisións e nos lugares que a eles lles apetece".

SITUACIÓN "BOCHORNOSA"

Por outra banda, considerou que se buscou "unha escusa" para romper a negociación. "Non queren chegar a ningún pacto e non queren gobernar", insistiu sobre unha situación que considerou "bochornosa".

"É lamentable porque aquí hai unhas eleccións, decídese un goberno, decídese unha Corporación e temos un alcalde que non pode tomar decisións e enriba ten que someter á súa rede qué persoas poden liderar un proxecto, isto é inaudito", recalcou.