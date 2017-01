O BNG destaca que a incorporación da Fronte Obreira Galega (FOGA) na fronte nacionalista é "un paso natural, lóxico", xa que "era moito máis o que unía que o que separaba". "Temos en común o amor a Galiza e o compromiso coa liberdade do noso país e as clases populares", proclamou a voceira nacional do Bloque, Ana Pontón.

O acto de sinatura do protocolo de integración celebrouse na mañá deste venres no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, en Vigo, onde Ana Pontón remarcou que "esta non é a primeira incorporación nin vai ser a última", posto que "este ano" percibiron "unha corrente de simpatía moi importante" cara ao BNG.

En concreto, asegurou que á formación se achegaron máis de 500 simpatizantes e 320 militantes, o 40% deles menores de 25 anos. "Hai moita xente que está a agrandar a organización e nos dá novas forzas para seguir neste camiño", subliñou, se ben ao ser cuestionada sobre este tema se limitou a dicir que están a "traballar con persoas e colectivos".

En todo caso, subliña que a incorporación de FOGA é "un paso máis para ensanchar a base do nacionalismo", e, tras agradecer a súa "coherencia e lealdade", trasladou que no BNG recíbenos "cos brazos abertos". "Para nós este momento é absolutamente importante e ilusionante e agradecémosvos este paso que dades", apostilou.

Neste marco, recordou que as dúas organizacións se mobilizaron xuntos "en moitas causas", presentáronse xuntos ás eleccións a través de Nós-Candidatura Galega, e para o BNG foi "moi importante contar co seu apoio nun momento que parecía difícil". "Vimos que era importante unirse para defender o país e para ser máis fortes para ser unha alternativa real", selou Pontón.

"O BNG É a NOSA CASA"

O voceiro de FOGA, Segundo Gonzalo, fixo un repaso á historia da organización, que naceu en 2009 co obxectivo non de competir en espazos de poder, senón de "contribuír con honestidade en macroespazos políticos". Así, estivo vinculado a AGE e Anova, pero a súa experiencia "non foi positiva en absoluto e por iso (decidiron) marchar".

"Dende ese momento e ata o presente participamos co BNG en tres procesos electorais, ademais de en distintos espazos de acción política", sostivo Gonzalo, que sentenciou: "FOGA é un partido da clase obreira da nación galega e o BNG é a nosa casa; así é e así vai ser".

Unha vez asinado o protocolo, o responsable local do BNG, Serafín Outero, foi o encargado de abrir a quenda de palabra, onde destacou tamén que FOGA colaborou "dende hai moito tempo no fortalecemento do proxecto nacionalista" no ámbito tanto político como sindicalista.

Neste tempo, apuntou, a Fronte Obreira Galega camiñou á "aproximación cara ao BNG", un proceso que este venres se completou coa súa integración efectiva na formación. "O BNG naceu coa vocación de ser a casa común do nacionalismo, e hoxe, coa entrada de FOGA, ensanchamos a casa común, o que axudará a fortalecer a causa do nacionalismo", concluíu.

PROTOCOLO

O protocolo de integración recolle unha serie de principios compartidos, como son o defensa do dereito de autodeterminación e da soberanía do pobo; a defensa dos dereitos sociais e económicos das clases populares; e a defensa dunha economía ao servizo do pobo que permita xerar riqueza e contar con recursos abondos para manter os servizos públicos e sociais de calidade e universais.

Así mesmo, no documento inclúese como principio o pleno desenvolvemento da identidade nacional, lingüística e cultural, así como unha democracia real e participativa, a aposta pola igualdade entre homes e mulleres, e a defensa dun ideario antiimperialista que aposte decididamente pola paz mundial, o respecto á soberanía das nacións e a convivencia entre os diversos pobos.

Este protocolo supón que a Fronte Obreira Galega se integra no BNG, onde manterá "a súa personalidade diferenciada" e poderá realizar actividades políticas públicas propias sempre que non entre en contradición cos principios da fronte. Cada militante de FOGA terá que solicitar a súa afiliación ao Bloque.

INTEGRACIÓN NA FRONTE EN PLENO DEBATE

Durante o acto, Pontón recordou que esta incorporación se produce nun momento no que o BNG está ás portas da asemblea nacional do BNG, na que se redefinirá "a estrutura do nacionalismo". En concreto, o seu proceso asambleario culminará a finais de marzo coa celebración do seu plenario os días 25 e 26 de marzo.

Ademais, chega despois de que, tras a asemblea de xaneiro de 2012 en Amio, o BNG experimentase as súas dúas grandes escisións, que supuxeron a marcha dos irmandiños capitaneados por Xosé Manuel Beiras e as bases do que entón era Máis Galiza (que logo derivou en Compromiso por Galicia).

A iso, hai que sumar outras baixas no nacionalismo do BNG tras a asemblea da Coruña de febreiro de 2016, momento no que tamén houbo marchas puntuais como a do que fose voceiro parlamentario, Carlos Aymerich, e do que fose vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana.